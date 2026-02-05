Notte di follia al “Guzzardi” di Vittoria: sanitari feriti. Paziente va in escandescenza

Vittoria, 05 Febbraio 2026 – Non c’è pace per i presidi di emergenza della provincia di Ragusa. Dopo i recenti fatti di cronaca al “Giovanni Paolo II”, la violenza esplode nel cuore della notte al Pronto Soccorso del Guzzardi di Vittoria. Il bilancio è amaro: due sanitari feriti, danni alla struttura e un senso di insicurezza che ormai rasenta la rassegnazione.

Erano circa le 22:30 di ieri quando un uomo, noto come paziente psichiatrico, ha fatto irruzione nei locali del PS esigendo un ricovero immediato. In pochi istanti, dalle parole si è passati alla furia cieca: l’uomo è andato in escandescenza, scagliandosi contro medici e infermieri e abbattendosi con violenza sugli arredi e le attrezzature del reparto.

Solo il tempestivo intervento della guardia giurata in servizio ha evitato il peggio. In un clima di terrore collettivo, tra i pazienti in attesa e il personale sotto shock, la guardia ha cercato di contenere l’aggressore e fare scudo ai presenti, mettendo a rischio la propria incolumità.

Soltanto intorno alla mezzanotte una pattuglia dei Carabinieri è giunta sul posto per dare man forte e formalizzare l’intervento.

Grazie alla professionalità e al sangue freddo dei sanitari e dell’addetto alla sicurezza, il soggetto è stato infine riportato alla calma.

Questo episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza nei presidi ospedalieri di frontiera. Se da un lato la presenza della guardia giurata si è rivelata fondamentale, dall’altro la carenza di pattuglie sul territorio lascia i Pronto Soccorso scoperti in quelle “finestre di pericolo” che possono diventare fatali.

foto Franco Assenza

