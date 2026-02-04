Politica Ispica: Leontini nomina Andolina e Galifi, ma è terremoto nell’MPA

Ispica, 04 Febbraio 2026 – Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, rompe gli indugi e avvia la parziale ricomposizione della giunta municipale. Con la nomina di Angelo Galifi e Salvatore Andolina, il primo cittadino punta a blindare l’asse con MPA – Grande Sicilia, cercando di dare nuovo vigore a un’azione amministrativa di centrodestra che negli ultimi mesi ha vissuto fasi di stallo.

Tuttavia, quella che doveva essere una mossa di consolidamento si è trasformata in un vero e proprio “testacoda” politico all’interno della forza autonomista.

L’ingresso in giunta di Galifi e Andolina rappresenta, nelle intenzioni di Leontini, un segnale di operatività. Il sindaco ha sottolineato come questa scelta sia mirata a dare un impulso decisivo all’iniziativa politica, cercando di serrare le fila in un momento delicato della legislatura.

Resta però aperto il “fronte meloniano”: il nodo con Fratelli d’Italia rimane infatti da sciogliere, con il partito di Giorgia Meloni che attende ancora segnali concreti per una piena partecipazione organica all’esecutivo.

Se da un lato il sindaco sorride, dall’altro l’MPA ispicese deve fare i conti con una vera e propria emorragia interna scatenata proprio dalle scelte sulle deleghe. La nomina dei due nuovi assessori ha provocato una reazione immediata e drastica: Salvatore Milana, consigliere comunale, ha annunciato l’addio al partito; Mariagiovanna Gradanti, coordinatrice cittadina, ha rassegnato le proprie dimissioni, segnando una frattura profonda tra la base locale e i vertici che hanno avallato l’operazione.

La mossa di Leontini sembra essere solo il primo tempo di una partita più complessa. Se l’obiettivo era la stabilità, il prezzo pagato in termini di coesione interna all’MPA è altissimo. Adesso gli occhi sono puntati su Fratelli d’Italia: la “ricomposizione parziale” basterà a tenere in piedi la coalizione o i malumori interni finiranno per indebolire ulteriormente la maggioranza?

