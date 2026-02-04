  • 4 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 4 Febbraio 2026 -
Ispica | News in primo piano | Politica

Politica Ispica: Leontini nomina Andolina e Galifi, ma è terremoto nell’MPA

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ispica, 04 Febbraio 2026 – Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, rompe gli indugi e avvia la parziale ricomposizione della giunta municipale. Con la nomina di Angelo Galifi e Salvatore Andolina, il primo cittadino punta a blindare l’asse con MPA – Grande Sicilia, cercando di dare nuovo vigore a un’azione amministrativa di centrodestra che negli ultimi mesi ha vissuto fasi di stallo.

Tuttavia, quella che doveva essere una mossa di consolidamento si è trasformata in un vero e proprio “testacoda” politico all’interno della forza autonomista.

L’ingresso in giunta di Galifi e Andolina rappresenta, nelle intenzioni di Leontini, un segnale di operatività. Il sindaco ha sottolineato come questa scelta sia mirata a dare un impulso decisivo all’iniziativa politica, cercando di serrare le fila in un momento delicato della legislatura.

Resta però aperto il “fronte meloniano”: il nodo con Fratelli d’Italia rimane infatti da sciogliere, con il partito di Giorgia Meloni che attende ancora segnali concreti per una piena partecipazione organica all’esecutivo.

Se da un lato il sindaco sorride, dall’altro l’MPA ispicese deve fare i conti con una vera e propria emorragia interna scatenata proprio dalle scelte sulle deleghe. La nomina dei due nuovi assessori ha provocato una reazione immediata e drastica: Salvatore Milana, consigliere comunale, ha annunciato l’addio al partito; Mariagiovanna Gradanti, coordinatrice cittadina, ha rassegnato le proprie dimissioni, segnando una frattura profonda tra la base locale e i vertici che hanno avallato l’operazione.

La mossa di Leontini sembra essere solo il primo tempo di una partita più complessa. Se l’obiettivo era la stabilità, il prezzo pagato in termini di coesione interna all’MPA è altissimo. Adesso gli occhi sono puntati su Fratelli d’Italia: la “ricomposizione parziale” basterà a tenere in piedi la coalizione o i malumori interni finiranno per indebolire ulteriormente la maggioranza?

© Riproduzione riservata
590726

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube