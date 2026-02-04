Il sindaco scrive al Prefetto per il persistente disservizio rete TIM nel Comune di Monterosso Almo

Monterosso Almo, 04 Febbraio 2026 – I cittadini sono esasperati per la persistente mancanza di segnale della telefonia mobile gestita dalla Tim. Molti cittadini e la stampa avevano già proposto nei giorni scorsi di interpellare anche sua eccellenza il Prefetto. Ecco il testo della missiva , pubblicata in mattinata, indirizzata dal

Sindaco Salvatore Pagano al Prefetto.

“A seguito degli eventi meteorologici avversi verificatisi in data 20 gennaio – scrive Pagano – nel Comune di Monterosso Almo si registra un persistente e diffuso disservizio della rete TIM, che si manifesta in una significativa degradazione ovvero nella totale assenza del segnale di telefonia mobile, sia per i servizi di fonia sia per i servizi di trasmissione dati. Nonostante le numerose segnalazioni inoltrate nei giorni successivi all’insorgere del problema, sia da parte dei cittadini sia direttamente da parte del Sindaco e dell’Amministrazione comunale attraverso i canali di assistenza dell’operatore, ad oggi il servizio non risulta essere stato ripristinato in modo stabile ed efficace, né sono state fornite comunicazioni ufficiali in ordine alle cause del disservizio e ai tempi certi di risoluzione.

Il protrarsi di tale situazione determina rilevanti disagi alla popolazione, incidendo in maniera particolarmente critica in un contesto comunale di piccole dimensioni e con limitate infrastrutture alternative di comunicazione, con ricadute dirette sulla possibilità di contattare i servizi di emergenza e di soccorso; sull’accesso ai servizi sanitari e assistenziali; sul regolare svolgimento delle attività economiche e professionali; sulla capacità operativa dell’Ente locale e dei servizi di protezione civile”.

Considerata la rilevanza pubblica del servizio interessato e il perdurare del disservizio nonostante le segnalazioni effettuate, l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno informare l’Autorità di Governo sul territorio, affinché possa valutare ogni utile iniziativa di competenza, anche in termini di coordinamento istituzionale con il gestore del servizio, volta a sollecitare il tempestivo ripristino della piena funzionalità della rete.

Speriamo che la problematica venga risolta in tempi brevi e duraturi.

