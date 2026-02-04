Definizione agevolata dei tributi locali: la Giunta vittoriese avvia l’iter

Vittoria, 04 febbraio 2026 – La Giunta Comunale ha approvato, su proposta dell’assessore con delega ai Tributi, Giuseppe Fiorellini, l’atto di indirizzo rivolto agli uffici comunali, e in particolare alla Direzione Tributi, per l’avvio dell’iter- tecnico- amministrativo finalizzato all’adesione del Comune alla definizione agevolata dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).

Con il provvedimento adottato, la Giunta demanda alla Direzione Tributi la predisposizione di tutti gli atti istruttori e del relativo regolamento, nonché della proposta di deliberazione che, una volta completata e corredata dei pareri previsti dalla legge, sarà sottoposta all’approvazione della Giunta Comunale e successivamente portata all’esame del Consiglio Comunale, cui compete l’adozione definitiva della disciplina regolamentare.

La misura, prevista dalla normativa statale, consente agli Enti locali di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi comunali con esclusione di sanzioni e interessi, favorendo l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il recupero delle entrate e la riduzione del contenzioso, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

La Giunta Aiello intende estendere la definizione agevolata ai principali tributi locali – IMU, TARI, TASI, TARES, TARSU, canoni idrici e CUP – prevedendo anche la possibilità di rateizzazione, la regolarizzazione degli omessi versamenti rateali e la definizione agevolata delle liti pendenti.

Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. L’assessore ai Tributi Giuseppe Fiorellini ha commentato “Siamo oggi nelle condizioni di avviare questo iter perché l’Amministrazione è riuscita a conseguire risultati importanti sul fronte della riscossione coattiva. Questo ci consente di affrontare in modo legittimo e responsabile il tema del sostegno ai cittadini che, a causa della crisi economica, hanno avuto difficoltà nel pagamento dei tributi. Per questo motivo, già dalla prossima settimana, incontreremo le organizzazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di rendere il percorso il più possibile partecipato. L’iter è finalizzato alla predisposizione di una proposta che, entro la seconda metà di febbraio, potrà essere portata all’attenzione del Consiglio Comunale per la sua adozione”.

Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato : “Con questo atto di indirizzo la Giunta avvia un percorso concreto di equità fiscale a sostegno di cittadini e imprese. La definizione agevolata dei tributi locali permette di regolarizzare le posizioni debitorie senza sanzioni e interessi, favorendo l’adempimento spontaneo e migliorando la riscossione dell’Ente. Abbiamo affidato alla Direzione Tributi la predisposizione dell’intero iter e del regolamento che, dopo il passaggio in Giunta, sarà sottoposto al Consiglio Comunale. Si tratta del primo atto di indirizzo in materia di definizione agevolata dei tributi locali adottato in provincia di Ragusa, a conferma della volontà dell’Amministrazione di adottare strumenti fiscali equi, sostenibili e attenti alle difficoltà economiche dei cittadini”.

Salva