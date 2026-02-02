  • 2 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Febbraio 2026 -
Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Grave incidente a Vittoria: SUV travolge due pedoni in via Roma

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 02 Febbraio 2026 – Un pomeriggio di ordinaria frenesia si è trasformato in tragedia oggi all’incrocio tra via Roma e via San Martino a Vittoria. Un grave incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i residenti del centro, coinvolgendo un noto professionista locale e due commercianti stranieri.
Secondo le prime ricostruzioni, un mediatore immobiliare alla guida del suo potente SUV fuoristrada avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. Le cause sono ancora in fase di accertamento: non si esclude un malore improvviso o una distrazione fatale.
Il mezzo, fuori controllo, ha terminato la sua corsa travolgendo due pedoni di nazionalità cinese, noti grossisti che operano presso l’ipermercato Unieuro. L’impatto è stato violentissimo, tanto da trascinare i due uomini fin sotto la scocca pesante del fuoristrada.
La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia locale, Vigili del Fuoco e 118: Il loro intervento è stato fondamentale e delicatissimo; la squadra ha dovuto lavorare con martinetti idraulici per sollevare il SUV ed estrarre i due feriti rimasti incastrati sotto le ruote.
I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale.
Le condizioni dei due commercianti sono apparse subito critiche, mentre il conducente del SUV, sebbene illeso fisicamente, è stato trovato in evidente stato di shock.

Foto Franco Assenza

© Riproduzione riservata
590568

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube