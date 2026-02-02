Grave incidente a Vittoria: SUV travolge due pedoni in via Roma

Vittoria, 02 Febbraio 2026 – Un pomeriggio di ordinaria frenesia si è trasformato in tragedia oggi all’incrocio tra via Roma e via San Martino a Vittoria. Un grave incidente stradale ha tenuto col fiato sospeso i residenti del centro, coinvolgendo un noto professionista locale e due commercianti stranieri.

Secondo le prime ricostruzioni, un mediatore immobiliare alla guida del suo potente SUV fuoristrada avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo. Le cause sono ancora in fase di accertamento: non si esclude un malore improvviso o una distrazione fatale.

Il mezzo, fuori controllo, ha terminato la sua corsa travolgendo due pedoni di nazionalità cinese, noti grossisti che operano presso l’ipermercato Unieuro. L’impatto è stato violentissimo, tanto da trascinare i due uomini fin sotto la scocca pesante del fuoristrada.

La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica. Sul posto sono intervenuti immediatamente polizia locale, Vigili del Fuoco e 118: Il loro intervento è stato fondamentale e delicatissimo; la squadra ha dovuto lavorare con martinetti idraulici per sollevare il SUV ed estrarre i due feriti rimasti incastrati sotto le ruote.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto prima del trasporto d’urgenza in ospedale.

Le condizioni dei due commercianti sono apparse subito critiche, mentre il conducente del SUV, sebbene illeso fisicamente, è stato trovato in evidente stato di shock.

Foto Franco Assenza

