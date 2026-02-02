  • 2 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 2 Febbraio 2026 -
Cronaca giudiziaria | News in primo piano | Ragusa

Ragusa, aggressione a colpi di mazza per gelosia: condannato a 6 anni e 6 mesi

Il Tribunale di Ragusa ha emesso la sentenza nei confronti di un 24enne albanese che, nel maggio 2025, ridusse in fin di vita un connazionale dopo un apprezzamento di troppo alla compagna
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA, 02 Febbraio 2026 –  – Si è chiuso questa mattina, davanti al Gup del Tribunale di Ragusa, il primo capitolo giudiziario relativo alla violenta aggressione avvenuta il 16 maggio 2025. Un cittadino albanese di 24 anni è stato condannato a sei anni e sei mesi di reclusione per il tentato omicidio di un connazionale di 36 anni. L’imputato, assistito dall’avvocato Matteo Anzalone, ha beneficiato dello sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato.

I fatti risalgono alla scorsa primavera quando, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa e coordinato dalla Procura Iblea, una lite per motivi sentimentali è degenerata in tragedia. La scintilla sarebbe stata rappresentata da alcuni apprezzamenti rivolti dalla vittima alla compagna dell’aggressore.

Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: il ventiquattrenne ha prelevato dalla propria auto una mazza in plastica dura, di quelle solitamente impiegate in ambito edile, scagliandosi contro il trentaseienne. I colpi, sferrati con estrema violenza, hanno raggiunto l’uomo ripetutamente, anche alla testa, lasciandolo esanime al suolo.

La vittima era stata inizialmente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, per poi essere trasferita d’urgenza al “Cannizzaro” di Catania a causa della criticità del quadro clinico. Le lesioni craniche riportate sono state gravissime, tanto da rendere necessario un complesso intervento chirurgico per la ricostruzione di parte della calotta cranica.

Le indagini dei militari dell’Arma sono state lampo: grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza, il presunto aggressore è stato individuato nel giro di poche ore. Il fermo era scattato immediatamente per evitare il pericolo di fuga, poiché gli inquirenti temevano un imminente tentativo di espatrio.

Nonostante la richiesta del Pubblico Ministero, che aveva sollecitato una condanna a otto anni di reclusione, il giudice ha fissato la pena a sei anni e sei mesi. La vittima si è costituita parte civile nel processo attraverso l’avvocato Daniele Scrofani, chiedendo il risarcimento per i danni permanenti subiti a seguito del violento pestaggio.

© Riproduzione riservata
590572

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube