Scicli, sorpreso con la cocaina mentre era ai domiciliari: arrestato 50enne

SCICLI, 30 Gennaio 2026 – Nonostante fosse già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, continuava a gestire un giro di droga tra le mura domestiche. I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e si trovava ristretto presso la propria abitazione per reati analoghi risalenti al 2025. Durante un normale controllo di routine per verificare il rispetto delle prescrizioni della misura cautelare, i militari dell’Arma sono stati incuriositi dall’atteggiamento eccessivamente agitato e preoccupato del soggetto.

Il sospetto che l’uomo potesse nascondere qualcosa ha spinto i Carabinieri ad approfondire l’accertamento con una perquisizione domiciliare accurata.

Le ricerche hanno dato esito positivo quando, abilmente occultati tra i mobili della cucina, i militari hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 15 grammi di cocaina e un frammento di hashish.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata per essere sottoposta alle analisi di rito, mentre il materiale rinvenuto ha confermato l’ipotesi della detenzione finalizzata alla vendita.

L’uomo è stato nuovamente arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Dovrà ora rispondere di una nuova violazione della normativa sugli stupefacenti.

