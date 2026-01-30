Pozzallo, tornano le “Strisce Blu”: il piano completo tra Zone A e B

POZZALLO, 30 Gennaio 2026 – La Giunta comunale di Pozzallo ha approvato la delibera contenente la proposta del Comandante della Polizia Locale, Emilia Pluchinotta, che dispone la reintroduzione delle zone blu per la regolamentazione della sosta nelle principali aree cittadine. Il provvedimento, che coinvolge Piazza Rimembranza, Corso Vittorio Veneto, Lungomare Pietrenere, Lungomare Raganzino e Via dell’Arno per un totale di 433 stalli, mira a sanare l’attuale mancanza di un sistema strutturato di sosta a pagamento.

La scelta di riattivare il servizio nasce dalla necessità di incrementare le entrate comunali e, soprattutto, di dotare la città di uno strumento essenziale di governo del territorio. L’obiettivo è razionalizzare la sosta nelle aree più congestionate, favorendo il ricambio dei veicoli e migliorando l’accessibilità alle attività commerciali e ai servizi, specialmente nei periodi di massimo afflusso turistico.

Ecco nel dettaglio come sarà strutturato il nuovo servizio:

1. La Mappa della Sosta: Zone e Localizzazione

Il piano divide il territorio in due macro-aree per una copertura capillare dei punti nevralgici.

Zona A (Area Costiera e Turistica)

Lungomare Pietre Nere: 70 stalli (lato mare, tra via Monte S. Gabriele e via Orione).

Piazza della Capitaneria di Porto: 58 stalli.

Largo dei Vespri Siciliani: 52 stalli (lato mare, da via Diaz a via Toscanini).

Ex Pantano Raganzino: 40 stalli presso l’area adiacente alla spiaggia.

Via Orione: 25 stalli (tratto L.mare Pietre Nere – via Sirio).

Altre vie: Via Enrico Giunta (18), Via Dell’Arno (17), Lungomare Raganzino (10) e Piazzetta delle Sirene (10).

Zona B (Asse Centrale)

Corso Vittorio Veneto: 85 stalli (lato monte, da P.za Rimembranza a via Saffi).

Piazza Rimembranza: 30 stalli (corsie nord, sud e lato Palazzo Giunta Musso).

Via Mario Rapisardi: 18 stalli (tratto via Dell’Arno – via Fornai).

2. Orari e Stagionalità

Il servizio sarà modulato in base al calendario per rispondere alla diversa pressione veicolare tra estate e inverno:

orario invernale (1° Novembre – 31 Marzo): Il pagamento sarà attivo solo nei giorni feriali (esclusi i festivi) nelle fasce 08:00-13:00 e 15:00-20:00;

orario estivo (1° Aprile – 31 Ottobre): La sosta sarà a pagamento tutti i giorni, inclusi i festivi, con orario prolungato: 08:00-13:00 e 15:00-01:00, per coprire anche le ore della movida serale.

3. Tariffe e Agevolazioni

La tariffa base è stata fissata a 0,80 euro l’ora, calcolata in ragione proporzionale al tempo di sosta. Per venire incontro alle esigenze di chi vive o lavora a Pozzallo, sono previste diverse tipologie di abbonamento:

Settimanale: 15,00 €

Quindicinale: 25,00 €

Mensile: 40,00 €

Salva