Aeroporti. Wizz vola da Catania e da Comiso

Catania/Comiso, 30 Gennaio 2026 – Wizz Air e SAC, la Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, annunciano due nuove rotte, proseguendo la consolidata collaborazione tra il vettore e l’ente dopo il recente annuncio di un nuovo aeromobile per lo scalo siciliano a partire da Maggio 2026. A partire da oggi, venerdì 30 gennaio 2026, parte la vendita dei biglietti per le nuove rotte. Da Catania si volerà verso Tirana – dal 4 maggio 2026, con 4 frequenze settimanali (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica) – e verso Podgorica, dal 5 maggio 2026, con voli che decollano il martedì, il giovedì e il sabato.

