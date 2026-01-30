Pozzallo, nasce l’asse Italia Viva – Più Uno: verso un nuovo centro-sinistra riformista

POZZALLO, 30 Gennaio 2026 – Si delinea un nuovo scenario politico all’ombra della Torre Cabrera. Dopo una serie di intensi confronti, le forze di Italia Viva – Casa Riformista e Più Uno hanno annunciato la nascita di un progetto politico condiviso. L’obiettivo è ambizioso: costruire una coalizione di centro-sinistra moderno, riformista e progressista in vista delle prossime sfide per il governo della città.

Non si tratta di un accordo chiuso, ma di quello che i promotori definiscono un “campo aperto”. L’iniziativa nasce con l’intento di aggregare tutte le realtà politiche, civiche e associative che si riconoscono in una cultura riformista. L’invito è esteso a chiunque voglia contribuire a una proposta plurale, mettendo da parte le logiche del passato per favorire una visione di sviluppo sostenibile e ambiziosa.

Il documento programmatico siglato dalle due forze si snoda su alcuni punti fermi: una guida attenta ai bisogni reali dei cittadini, il progetto segna la volontà di avviare un nuovo ciclo, superando vecchi schemi politici, un connubio tra valori sociali e pragmatismo riformista.

Le forze promotrici sono state chiare nel definire la rotta: “Vogliamo mettere al centro il bene della città, valorizzando le migliori energie del territorio. Pozzallo necessita di una visione moderna per affrontare le sfide dei prossimi anni. Questo percorso rappresenta un impegno concreto per un governo competente e vicino alla comunità.”

Con questo annuncio, Italia Viva – Casa Riformista e Più Uno lanciano ufficialmente la fase di ascolto e partecipazione, candidandosi a diventare il perno di un’area politica che punta a rinnovare profondamente la classe dirigente e l’azione amministrativa pozzallese.

