Avaria a sud di Pozzallo: la Guardia Costiera scorta nave mercantile in difficoltà (VIDEO)

POZZALLO, 30 Gennaio 2026 – Si sono concluse positivamente, nelle prime ore di oggi, le operazioni di assistenza e monitoraggio a una nave mercantile rimasta in avaria al largo delle coste iblee. L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, 29 gennaio, quando l’unità ha segnalato un guasto al motore mentre si trovava a circa 7 miglia nautiche a sud del porto di Pozzallo.

La nave, una general cargo di circa 120 metri battente bandiera straniera, stava navigando verso il Portogallo con un carico non pericoloso e 15 membri dell’equipaggio a bordo. Appena ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa della Guardia Costiera di Pozzallo, in stretto coordinamento con la Direzione Marittima di Catania, ha attivato i protocolli di emergenza.

L’unità è stata monitorata costantemente per tutta la notte per prevenire qualsiasi rischio di deriva verso il litorale o criticità per la navigazione.

Un punto centrale dell’intervento è stato il monitoraggio ambientale. Data la vicinanza alla costa, l’Autorità Marittima ha vigilato attentamente sulla tenuta della nave.

In seguito ai contatti con la Sala Operativa, la società armatrice ha richiesto l’intervento di un rimorchiatore per trasferire la nave in sicurezza verso il porto di destinazione. Il rendez-vous tra il mercantile e il mezzo di soccorso è avvenuto sotto la stretta sorveglianza di una motovedetta della Guardia Costiera, che ha scortato le fasi iniziali del rimorchio.

L’operazione si è conclusa con successo, confermando l’efficacia dell’attività di sorveglianza svolta quotidianamente dalle Capitanerie di Porto per la tutela dei traffici marittimi e la salvaguardia delle coste siciliane.

