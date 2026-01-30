Monterosso Almo. Visita istituzionale del nuovo Questore di Ragusa. Dialogo aperto col Sindaco Pagano

Monterosso Almo, 30 gennaio 2026 – Un incontro istituzionale di rilievo si è tenuto questa mattina , 30 gennaio, presso il Comune di Monterosso Almo. Il primo cittadino Salvatore Pagano ha accolto con piacere il nuovo Questore di Ragusa , Dott. Salvatore Fazzino, in visita ufficiale nel borgo montano.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione significativa di confronto e conoscenza reciproca tra le istituzioni, con al centro il tema della sicurezza pubblica e dello sviluppo locale. Il Sindaco Pagano ha illustrato al Questore le caratteristiche e le criticità del territorio, evidenziando i punti cardine dell’attività amministrativa in corso e i bisogni della comunità monterossana.

Il Dott. Fazzino ha manifestato grande disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, illustrando la visione e le strategie della Questura Iblea per rafforzare la sicurezza nei centri della provincia, valorizzando il presidio del territorio e il dialogo con le amministrazioni locali.

Nella foto il nuovo Questore Salvatore Fazzino con il sindaco Salvatore Pagano .

