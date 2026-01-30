  • 30 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 30 Gennaio 2026 -
Monterosso Almo | Politica

Monterosso Almo. Visita istituzionale del nuovo Questore di Ragusa. Dialogo aperto col Sindaco Pagano

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 30 gennaio 2026 – Un incontro istituzionale di rilievo si è tenuto questa mattina , 30 gennaio, presso il Comune di Monterosso Almo. Il primo cittadino Salvatore Pagano ha accolto con piacere il nuovo Questore di Ragusa , Dott. Salvatore Fazzino, in visita ufficiale nel borgo montano.
L’appuntamento ha rappresentato un’occasione significativa di confronto e conoscenza reciproca tra le istituzioni, con al centro il tema della sicurezza pubblica e dello sviluppo locale. Il Sindaco Pagano ha illustrato al Questore le caratteristiche e le criticità del territorio, evidenziando i punti cardine dell’attività amministrativa in corso e i bisogni della comunità monterossana.
Il Dott. Fazzino ha manifestato grande disponibilità all’ascolto e alla collaborazione, illustrando la visione e le strategie della Questura Iblea per rafforzare la sicurezza nei centri della provincia, valorizzando il presidio del territorio e il dialogo con le amministrazioni locali.

Nella foto il nuovo Questore Salvatore Fazzino con il sindaco Salvatore Pagano .

© Riproduzione riservata
590284

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube