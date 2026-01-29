Maltempo, il litorale ibleo conta i danni: alberi e pali della luce abbattuti tra Scicli e Modica

La furia del vento non concede tregua sulla costa: criticità a Cava d'Aliga e alberi sulla carreggiata tra Sampieri e Marina di Modica. Gazebo distrutti nelle piazze

PROVINCIA DI RAGUSA, 29 Gennaio 2026 – L’ondata di maltempo che sta sferzando la Sicilia in queste ore ha colpito con particolare violenza la fascia costiera iblea, lasciando dietro di sé una scia di danni tra Scicli e Modica. Non è stata solo la pioggia a preoccupare, ma soprattutto le raffiche di vento, che hanno raggiunto velocità tali da abbattere strutture pubbliche e sradicare alberi, creando seri pericoli per la viabilità e la pubblica incolumità.

La situazione più allarmante si è verificata a Cava d’Aliga. In Via Giovanna D’Arco, la forza del vento ha letteralmente divelto un palo dell’illuminazione pubblica. Il sostegno è stato sradicato dalla base, finendo per inclinarsi pericolosamente sopra la sede stradale. L’area è stata monitorata per evitare che il cedimento totale potesse colpire mezzi o pedoni in transito.

Disagi pesanti anche lungo la litoranea che collega Sampieri a Marina di Modica. Nei pressi della pista ciclabile, diversi alberi non hanno retto all’urto delle raffiche. Un grosso tronco si è schiantato al suolo, ostruendo completamente il passaggio dedicato a ciclisti e pedoni. Si è reso necessario l’intervento urgente dei mezzi di soccorso per rimuovere l’ingombro e mettere in sicurezza il tratto, molto frequentato nonostante il maltempo.

Anche il cuore di Marina di Modica porta i segni del passaggio del ciclone. In Piazza Mediterraneo, il vento ha investito con violenza le pertinenze esterne del Bar/Ristorante Le Alghe. Nonostante gli ancoraggi, i gazebo sono stati sollevati e letteralmente distrutti, trasformando la piazza in un groviglio di teloni lacerati e strutture metalliche piegate.

Le squadre della Protezione Civile e i tecnici comunali sono al lavoro sin dalle prime ore dell’alba per rimuovere i detriti e ripristinare la sicurezza nei punti più critici. Il monitoraggio resterà costante per tutta la durata dell’allerta meteo.

foto Franco Assenza

