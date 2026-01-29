Modica in lutto: addio ad Andrea Sortino, pioniere dell’ottica e dell’imprenditoria locale

Si è spenta una figura storica del commercio cittadino. Insieme alla sua famiglia, aveva trasformato la cura della vista in una missione, rendendo il punto vendita di Corso Umberto un'istituzione del centro storico

MODICA, 29 Gennaio 2026 – La città di Modica perde un altro dei suoi pilastri storici. È deceduto Andrea Sortino, 84 anni, figura imprenditoriale di spicco e uomo stimato che, per decenni, ha rappresentato un punto di riferimento nel settore dell’ottica. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nel tessuto commerciale di Corso Umberto, dove la famiglia Sortino ha scritto pagine importanti della storia economica locale.

L’attività di Sortino affonda le sue radici nella metà del secolo scorso, quando la famiglia fu tra le prime a introdurre e far conoscere l’arte dell’ottica e della contattologia nel cuore della città barocca. Al civico 95 di Corso Umberto, Andrea Sortino non ha solo gestito un negozio, ma ha creato un vero e proprio presidio per la salute della vista.

Negli anni d’oro tra i ’70 e i ’90, Sortino ha consolidato l’attività come “bottega storica”, diventando celebre per la precisione nella riparazione manuale delle montature e nella molatura delle lenti, un mestiere che richiedeva pazienza, occhio clinico e una dedizione d’altri tempi, con la collaborazione della moglie.

Il testimone è passato negli anni alla figlia, Daniela Sortino, che oggi guida la Ottica Sortino S.r.l.. Andrea ha avuto il merito di saper accompagnare il passaggio generazionale, permettendo all’attività di evolversi senza mai perdere l’anima. Grazie al suo esempio, il negozio ha saputo accogliere le sfide degli anni 2000, introducendo strumentazioni computerizzate d’avanguardia e specializzandosi in lenti multifocali di ultima generazione, pur mantenendo quell’approccio di “ottico di fiducia” che lo ha sempre contraddistinto.

Il legame con Modica

Il punto vendita, incastonato in uno dei palazzi storici di Modica Bassa, resta un simbolo di quel connubio tra storia e modernità che Andrea amava. Oltre alle doti professionali, di lui si ricorderà il forte legame con il tessuto sociale modicano e l’impegno costante nelle iniziative di prevenzione visiva sul territorio.

Con la sua scomparsa, Modica non perde solo un commerciante, ma un uomo che con garbo e professionalità ha guardato negli occhi intere generazioni di concittadini. Alla famiglia Sortino giungano le più sentite condoglianze per la perdita di un uomo che ha onorato il lavoro e la propria città.

I funerali saranno celebrati venerdì, alle 10, nella Chiesa Madre di San Pietro.

Alla moglie e ai figli Giorgio e Daniela, le condoglianze di RTM.

Salva