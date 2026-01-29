Maltempo a Vittoria: il forte vento provoca danni in città

Vittoria, 29 gennaio 2026 – Il forte vento che ha soffiato alle prime luci dell’alba di oggi su Vittoria ha causato numerosi danni a strutture e impianti, fortunatamente senza conseguenze per le persone.

Tra i danni più rilevanti si registra il completo cedimento della recinzione del fondo campo dell’impianto sportivo Vicari–Emaia, letteralmente spazzata via dalla furia del vento. Le raffiche hanno inoltre danneggiato diverse strutture all’interno della cittadella fieristica Nuova Emaia Città, mentre numerosi pannelli pubblicitari sono stati divelti e trascinati via.

Il maltempo ha provocato anche il crollo del muro di cinta del parcheggio dell’Emaia e del muro di cinta di via Virgilio Lavore, nella rimessa degli autobus scolastici, aggravando ulteriormente il bilancio dei danni alle strutture comunali. Da segnalare anche la caduta di un albero di grosse dimensioni in viale Europa, finito sulla carreggiata senza fortunatamente causare danni a persone o veicoli, in quel momento infatti, non transitava nessuno.

Già nella mattinata odierna, gli assessori Cesare Campailla e Fabio Prelati, insieme ai tecnici del Comune, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree colpite per quantificare i danni e avviare nel più breve tempo possibile gli interventi necessari per il ripristino e la messa in sicurezza.

Il Sindaco Francesco Aiello ha dichiarato: “Nonostante per oggi fosse stata diramata un’allerta verde, il vento ha colpito con una violenza improvvisa e inaspettata. L’emergenza è stata affrontata con tempestività e per fortuna non si registrano feriti. Ringrazio gli uffici comunali e i tecnici per il lavoro immediato di verifica e messa in sicurezza. Ora l’obiettivo è ripristinare al più presto le strutture danneggiate e garantire la piena sicurezza dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale sta monitorando costantemente la situazione e invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle aree maggiormente esposte alle raffiche di vento.

