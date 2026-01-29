Il ristorante di Modica Dabbanna inserito nella Guida Michelin 2026. La tradizione familiare che diventa cucina contemporanea

Modica, 29 gennaio 2026 – Nel cuore di Modica Bassa, in Piazza Principe di Napoli, si trova uno dei locali più interessanti e autentici dell’attuale scena gastronomica siciliana: il Dabbanna. Questo ristorante nasce dal profondo legame con la tradizione familiare e con il territorio, trasformando una storia di ristorazione popolare in un progetto culinario contemporaneo e riconosciuto a livello internazionale. Tutto ha inizio nel 1971, con la rosticceria Cabbanna, aperta da nonno Carmelo Fichera al suo ritorno da un’esperienza di emigrazione in Venezuela. Per oltre cinquant’anni Cabbanna è stato un punto di riferimento per la cucina popolare modicana: una tavola calda dove gustare rustici, arancini e piatti tipici siciliani, apprezzati tanto dai residenti quanto dai visitatori. Dal 2017, i nipoti della famiglia – cresciuti tra pentole, profumi di cucina e la passione per il cibo – hanno dato vita proprio di fronte alla storica rosticceria a Dabbanna, un ristorante che conserva l’anima sincera della tradizione ma con uno sguardo contemporaneo. La proposta gastronomica di Dabbanna parte dai prodotti e dalle ricette siciliane: ingredienti locali, stagionalità, sapori autentici. Ma il menu si apre anche a suggestioni esotiche e creative, reinterpretando sapori e tecniche con un tocco moderno. Uno degli esempi più significativi è il ceviche, presente nel menu con il nome dialettale e simbolico “Ciauru ri mari”. La cucina risulta così colorata, ben presentata e sorprendentemente equilibrata, frutto di un lavoro di ricerca e di grande rispetto per le materie prime. Le proposte spaziano tra piatti di terra e di mare, con attenzione per ogni dettaglio e con un servizio al femminile, delicato e attento al benessere del cliente. Nel 2026 Dabbanna è stato inserito nella Guida Michelin, un riconoscimento che testimonia la qualità e l’originalità della cucina proposta nel ristorante modicano. Questo traguardo non solo celebra l’impegno della famiglia Fichera, ma pone Dabbanna tra i luoghi gastronomici di riferimento in Sicilia per chi cerca un’esperienza culinaria autentica e contemporanea. Il locale stesso è elegante e accogliente, con interni curati e un’atmosfera informale ma raffinata. In primavera ed estate è possibile usufruire dei tavoli all’aperto, godendo della vivacità della piazza nel centro storico. Dabbanna non è solo un ristorante, ma una storia familiare che si evolve e si rinnova senza dimenticare le proprie origini. È un luogo dove tradizione e innovazione gastronomica si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza di gusto unica nel suo genere, nel cuore di Modica.

