Blitz antidroga a Vittoria: arrestato studente di 15 anni davanti a scuola

L’operazione della Polizia ha portato al sequestro di quasi un etto di hashish, contanti e strumenti per il confezionamento. Il giovanissimo è stato trasferito al centro di prima accoglienza di Catania

VITTORIA, 29 Gennaio 2026 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, uno studente di appena 15 anni, sorpreso a spacciare proprio al termine delle lezioni.

L’arresto è il risultato di un’attività investigativa mirata, nata per tutelare gli studenti e monitorare i movimenti sospetti nelle aree sensibili della città. I poliziotti, appostati nei pressi di un istituto scolastico, hanno osservato il giovane mentre consegnava una dose di hashish a un acquirente. L’intervento è stato immediato: il quindicenne è stato bloccato sul posto prima che potesse dileguarsi.

La successiva perquisizione personale ha rivelato un vero e proprio magazzino della droga pronto per essere immesso sul mercato locale. Oltre alle dosi già pronte, il minore nascondeva materiale che fa ipotizzare un’attività di spaccio strutturata.

Nello specifico, sono stati sequestrati: 75 grammi di hashish (divisi in un panetto intero da 50g e uno spezzato da 25g); 4 grammi di hashish già suddivisi in dosi, occultati strategicamente all’interno di un astuccio; 140 Euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti provento dell’attività illecita; un bilancino di precisione e un coltellino ancora intriso di sostanza; materiale vario destinato al confezionamento delle singole dosi.

Data la gravità dei fatti e la flagranza del reato, dopo le formalità di rito espletate presso gli uffici del Commissariato, il minorenne è stato condotto presso l’Istituto Penale Minorile di Catania, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

L’operazione conferma l’attenzione costante della Polizia di Stato nel presidiare i luoghi di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di stroncare sul nascere reti di spaccio che vedono coinvolti ragazzi sempre più giovani.

