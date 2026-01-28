  • 28 Gennaio 2026 -
  • 28 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Tavolo regionale dedicato agli aiuti per gli imprenditori colpiti dalle mareggiate, ha partecipato anche la Cna iblea

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 28 gennaio 2026 – La Cna territoriale di Ragusa, attraverso il presidente dei balneari Marco Daparo e il funzionario al ramo Andrea Distefano, ha preso parte attiva al recente tavolo regionale dedicato agli aiuti per gli imprenditori colpiti da eventi avversi e danni alle strutture.
Le decisioni di cui si sta discutendo in sede regionale, e che la Regione dovrebbe comunicare a breve, prevedono l’attivazione di fondi specifici che saranno erogati tramite Irfis, con una procedura snella e accessibile. I contributi, la cui quantificazione sarà proporzionata ai danni effettivamente subiti, rappresentano un primo importante passo per il sostegno degli operatori del settore. Si segnala inoltre che la Regione, dopo avere sentito le varie associazioni di categoria (e la Cna balneari era rappresentata a livello regionale da Gianpaolo Miceli), sta attivando interlocuzioni con il ministro Musumeci per l’individuazione di ulteriori risorse a livello nazionale. Tuttavia, si sottolinea che tali misure sono attualmente oggetto di approfondimento e non possono essere considerate definitive fino all’adozione formale da parte degli organi competenti.
Tra le misure discusse, si evidenzia la sospensione dei canoni demaniali per l’anno 2026, nonché l’intenzione di proporre l’annullamento dell’Imu sulle strutture balneari. Anche in questo caso, la Cna invita alla massima cautela, in attesa delle conferme ufficiali e degli atti amministrativi necessari.
Per garantire trasparenza e coordinamento nell’assegnazione dei fondi e nell’informazione agli interessati, è stata istituita la costituzione di un tavolo di regia che vedrà la partecipazione di rappresentanti dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli albergatori e delle istituzioni interessate. Il tavolo avrà il compito di monitorare l’iter delle misure e di fornire aggiornamenti puntuali agli operatori balneari, quindi anche della provincia di Ragusa. La Cna balneari Ragusa ribadisce il proprio impegno a tutela dell’intera fascia costiera di competenza, da Marina di Acate sino a Santa Maria del Focallo, e invita tutti gli operatori a mantenere un atteggiamento prudente rispetto alle notizie riguardanti i provvedimenti in questione, seguendo gli aggiornamenti che saranno tempestivamente comunicati attraverso i canali ufficiali.

