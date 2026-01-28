  • 28 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Gennaio 2026 -
Ragusa | Sindacale

Riunione dei presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, continuità e visione per il futuro

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

27 Gennaio 2026 – Si è svolto un incontro che ha visto riuniti tutti i presidenti uscenti e i presidenti neoeletti degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Sicilia. Sono 14 quelli presenti nell’isola. L’appuntamento ha rappresentato un momento di riflessione e confronto in vista del percorso che condurrà alle prossime elezioni del Consiglio nazionale.

Al termine della conferenza, tutti i presidenti uscenti e i neoeletti – ad eccezione di Catania e Siracusa – hanno espresso una valutazione positiva, condividendo la volontà di proseguire il percorso avviato negli ultimi anni sotto la guida del presidente Elbano de Nuccio.

Il coordinatore della conferenza, Maurizio Attinelli, ha dichiarato: “È stato un incontro caratterizzato da grande spirito di collaborazione e coerenza programmatica. Abbiamo trovato piena convergenza sulle linee guida che puntano alla continuità del progetto e alla ricerca costante di un dialogo costruttivo, con l’obiettivo di accompagnare la riforma del nostro ordinamento verso una visione più moderna e adatta alle sfide delle nuove generazioni”.

Durante i lavori è stato ribadito come il nuovo ordinamento dovrà sapersi confrontare con le esigenze attuali della professione, garantendo al contempo solide prospettive per il futuro dei giovani professionisti. Il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle delibere dei consigli territoriali neoeletti, chiamati a esprimersi attraverso il voto. In questo clima di collaborazione, i presidenti hanno confermato la loro fiducia nei consiglieri nazionali uscenti Aldo Campo e Fabrizio Escheri, auspicando che possano proseguire il lavoro intrapreso negli ultimi anni all’interno della lista a sostegno della presidenza di Elbano de Nuccio.

Attinelli ha concluso sottolineando che “l’unità di intenti emersa in occasione di questo incontro è la dimostrazione che il nostro impegno comune può garantire una crescita solida e un futuro all’altezza della nostra professione”.

© Riproduzione riservata
589920

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube