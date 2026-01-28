Eco-Schools, Bandiera Verde al plesso De Amicis: Modica celebra un nuovo traguardo green

Modica, 28 gennaio 2026 – Un riconoscimento importante per la scuola e per l’intera città di Modica. Il plesso De Amicis di Modica Alta, appartenente all’Istituto Comprensivo Carlo Amore, ha conquistato la Bandiera Verde Eco-Schools, prestigioso simbolo internazionale di impegno ambientale e buone pratiche di sostenibilità. Una vera e propria festa ha celebrato l’ingresso ufficiale del plesso nella rete Eco-Schools, al termine di un percorso lungo e condiviso che ha coinvolto alunni, docenti, personale scolastico e famiglie. Con questo risultato – ha detto il Sindaco Maria Monisteri – il De Amicis diventa la quarta scuola di Modica a ottenere la Bandiera Verde, confermando l’attenzione crescente del territorio verso i temi della tutela ambientale e dell’educazione civica. Determinante il coinvolgimento del Comune di Modica, che ha accompagnato la scuola in questo cammino virtuoso attraverso il lavoro dell’Ufficio Ecologia e il costante supporto dell’assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro. L’amministrazione comunale ha sostenuto le attività progettuali, promuovendo iniziative di sensibilizzazione ambientale e collaborando attivamente con la comunità scolastica per diffondere una cultura del rispetto dell’ambiente e del territorio. Il progetto Eco-Schools ha puntato su azioni concrete e quotidiane: dalla raccolta differenziata al risparmio energetico, dall’attenzione agli sprechi all’educazione alla sostenibilità, trasformando la scuola in un vero laboratorio di cittadinanza attiva. Un percorso educativo che ha messo al centro i più piccoli, rendendoli protagonisti consapevoli del cambiamento. Durante la cerimonia di consegna della Bandiera Verde, l’assessore Cannizzaro ha sottolineato come questo risultato rappresenti solo un punto di partenza: «Siamo già al lavoro per il prossimo anno – ha dichiarato – con l’obiettivo di rafforzare e ampliare i progetti ambientali nelle scuole, continuando a investire sull’educazione delle nuove generazioni e sulla collaborazione tra istituzioni e comunità scolastica». «La Bandiera Verde non è solo un riconoscimento, ma una responsabilità», è stato ribadito, a testimonianza di un impegno che guarda al futuro e che rafforza il legame tra scuola, istituzioni e territorio. Un risultato che rende orgogliosa Modica e che dimostra come la collaborazione tra scuola e amministrazione comunale possa generare esempi virtuosi, capaci di educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente e alla cura della propria città.

