Modica, il Sindaco Monisteri: “Esenzione canoni balneari per il 2026, un segnale concreto dopo il Ciclone Harry”

Saro Cannizzaro

Modica, 27 Gennaio 2026 – La rinascita delle coste siciliane e del comparto turistico balneare passa attraverso misure di sostegno diretto. È quanto emerge dalle recenti dichiarazioni del Sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, che accoglie con forte favore la proposta dell’Assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, già approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana (ARS).

Al centro del dibattito, emerso durante un recente webinar a cui ha preso parte l’assessore comunale al Turismo Tino Antoci, c’è la decisione di concedere l’esenzione degli oneri delle concessioni balneari per l’intero anno 2026. Si tratta di una misura straordinaria necessaria a compensare i pesanti danni inflitti alle strutture costiere dal passaggio del ciclone Harry.

“Un segnale di grande attenzione verso i nostri territori e le realtà economiche colpite,” ha dichiarato il Sindaco Monisteri. “Questa proposta prelude ad altre azioni di sostegno concreto promosse dal governo del Presidente Renato Schifani.”

L’intervento della Regione non si fermerà ai canoni. Sono, infatti, allo studio ulteriori manovre tramite Irfis FinSicilia per supportare le imprese che hanno subito perdite di fatturato a causa degli eventi atmosferici estremi.

In parallelo, il Comune di Modica si dice pronto a fare la sua parte per tutelare una delle risorse turistiche più preziose del territorio. Il Sindaco ha infatti confermato la volontà di sostenere la richiesta di differimento delle scadenze delle concessioni balneari, agevolare la ripresa degli stabilimenti di Marina di Modica e Maganuco e garantire continuità operativa agli operatori del settore, pilastri dell’economia locale.

“Per quanto di mia competenza,” conclude Maria Monisteri Caschetto, “sono pronta a sostenere ogni iniziativa che possa favorire quella che è una delle risorse turistiche più importanti della nostra Città e delle nostre località balneari.”

