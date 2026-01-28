  • 28 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 28 Gennaio 2026 -
Modica | Politica

Emergenza climatica in Sicilia: solidarietà per Niscemi e sicurezza per le nostre coste

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 27 Gennaio 2026 – La Sicilia si risveglia ferita, ancora una volta vittima di una fragilità che non è più solo una previsione degli esperti, ma una realtà drammatica. Il passaggio del ciclone Harry ha lasciato dietro di sé una scia di danni ingenti, colpendo con particolare violenza la Sicilia Orientale e aprendo una ferita profonda nella comunità di Niscemi.

“Il dramma che si sta consumando a Niscemi richiede la massima vicinanza delle istituzioni siciliane – dice Vito D’Antona, di Sinistra Italiana -.Anche il nostro territorio ha pagato un prezzo alto. A Marina di Modica, la furia del mare ha trascinato sabbia e detriti, rendendo impraticabili zone come Punta Regilione. Quanto accaduto è la prova tangibile di come il cambiamento climatico stia rendendo sempre più frequenti fenomeni estremi che la nostra urbanistica attuale non è più in grado di reggere. Superata la fase dell’emergenza, non possiamo tornare a gestire il territorio come se nulla fosse accaduto. È urgente un ripensamento complessivo della gestione urbanistica della fascia costiera”.

Alla luce dei danni subiti, Sinistra Italiana Modica ritiene indispensabile che l’Amministrazione verifichi con estrema cautela: la pista ciclabile tra Punta Regilione e Maganuco dove è necessario rivalutare la fattibilità tecnica di un’opera così esposta alla linea di costa ed il  Piano Spiagge(le previsioni di utilizzo del litorale, recentemente adottate, vanno riviste per evitare che strutture e persone siano collocate in zone ad alto rischio).

© Riproduzione riservata
589891

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube