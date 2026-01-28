Il mondo del fumetto è in lutto: è morto Sal Buscema. Era di origini pozzallesi

Pozzallo, 28 Gennaio 2026 – Il fumettista Sal Buscema, noto per il suo lavoro come disegnatore di diversi personaggi Marvel, è morto venerdì scorso all’età di 89 anni. La notizia della sua morte è stata rivelata lunedì 26 gennaio, giorno in cui avrebbe compiuto 90 anni, in un post sulla pagina Facebook del fumettista Sterling Clark (insieme nella foto), che ha riportato la notizia data dalla vedova Joanna Buscema.

Nato da genitori pozzallesi, Sal (Silvio) Buscema iniziò a lavorare nel mondo dei fumetti nei primi anni ’50, mentre frequentava ancora il liceo, occupandosi di inchiostrazioni, spesso per il fratello maggiore, John Buscema. Nel 1968 iniziò ufficialmente a lavorare alla Marvel, diventando uno dei principali artisti della casa editrice.

Negli anni ’70, Buscema disegnò quasi tutti i personaggi principali della Marvel, in particolare “L’incredibile Hulk” . La sua collaborazione continuativa sul personaggio, durata circa dieci anni, tra il 1975 e il 1985, è oggi considerata iconica. Durante questo periodo, il fumettista contribuì anche a costruire l’universo creativo di Rom, insieme allo scrittore Bill Mantlo, ricoprendo il ruolo di disegnatore principale della testata sin dal suo debutto nel 1979.

Noto per la sua chiarezza narrativa e la solidità anatomica, Sal Buscema ha ricevuto l’Inkpot Award (2003), l’Hero Initiative Lifetime Achievement Award (2013) e il Joe Sinnott Hall of Fame Award, assegnato dagli Inkwell Awards , nel 2021. Ebbe anche una brevissima esperienza teatrale a fine anni ’90.

Nel corso della sua carriera, Sal Buscema ha inoltre contribuito alla creazione di numerosi personaggi e concetti dell’universo Marvel, da Valchiria a Lady Deathstrike, passando per la Time Variance Authority vista anche nella serie tv Loki dei Marvel Studios.

Anche il sito della Marvel ha ricordato la scomparsa del fumettista italo-americano. “Sal Buscema – è scritto sul sito americano – ha lasciato un segno indelebile nella Marvel e nell’industria dei fumetti in generale. Lascia la moglie Joan Buscema e i loro tre figli, Joe, Tony e Mike. La Marvel porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Buscema in tutto il mondo”.

Era da molti anni che Buscema non tornava più a Pozzallo ma chi lo ricorda, ha avuto parole di affetto e di grande ammirazione per l’artista scomparso.

