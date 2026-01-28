Referendum Giustizia, il TAR blinda le date: «Prevale la certezza dei tempi»

ROMA, 28 Gennaio 2026 – Nessun rinvio, nessuna sospensione. Il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si terrà regolarmente il 22 e 23 marzo 2026. Lo ha stabilito il TAR del Lazio, respingendo con una sentenza netta il ricorso presentato dal comitato promotore che contestava il decreto presidenziale di indizione della consultazione.

Il nodo della questione risiedeva nella richiesta di quindici promotori che auspicavano lo slittamento del voto per completare la raccolta firme su un quesito parzialmente diverso. Per i giudici amministrativi, tuttavia, la pretesa è «destituita di fondamento».

Il tribunale ha sottolineato come non si possa far dipendere un precetto normativo primario — che impone tempistiche «certe e stringenti» — da un «evento futuro ed incerto» come l’ammissione di un nuovo quesito. Protrarre l’incertezza su una legge costituzionale già approvata dal Parlamento sarebbe, secondo il Collegio, un vulnus per la stabilità dell’intero ordinamento.

Il TAR ha tracciato una linea chiara tra le prerogative dei comitati e le esigenze dello Stato:

Il primato del tempo: Una volta che l’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione ha ammesso una richiesta (da qualunque dei soggetti legittimati dall’Art. 138), il procedimento parte e non può essere “congelato” in attesa di chi arriva dopo.

La natura del quesito: A differenza del referendum abrogativo, dove i promotori “scrivono” la domanda, in quello costituzionale il testo è rigidamente fissato dalla legge. Gli elettori devono semplicemente confermare o bocciare il lavoro del Parlamento.

Tutela dei diritti: I giudici hanno rassicurato i ricorrenti sul fatto che la fissazione delle date non lede i loro diritti. L’accesso agli spazi televisivi (parità di trattamento tra Sì e No) e la possibilità di ottenere rimborsi per le spese sostenute restano garantiti, purché la Cassazione giudichi legittima la loro istanza.

Soddisfazione è stata espressa dal fronte del “Sì”. Giuseppe Benedetto, presidente della Fondazione Einaudi, ha accolto con favore il pronunciamento del TAR, ringraziando i legali (i professori Tedeschini e Guzzetta) per il lavoro svolto a sostegno del Comitato “Sì Separa”.

«Invito a questo punto a sospendere ogni diatriba di tipo procedurale e ogni polemica fuorviante — ha dichiarato Benedetto — per concentrarci finalmente sul merito della questione: le ragioni del Sì e del No in vista dell’appuntamento di marzo».

Con questa sentenza si chiude ufficialmente la fase dei ricorsi tecnici. La palla passa ora definitivamente al corpo elettorale, chiamato tra meno di due mesi a decidere l’assetto futuro della giustizia italiana.

Salva