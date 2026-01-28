Promozione. Il Santa Croce Calcio passa il turno di Coppa battendo ai rigori il Qal’at

Santa Croce Camerina, 28 gennaio 2026 – Il Santa Croce Calcio vince ai rigori la gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia contro il Qal’at (5-3 il risultato finale) e passa il turno, approdando ai quarti di finale.

La squadra di mister Fabio Campanaro con la vittoria di oggi continua ancora nella competizione di Coppa Italia e aspetta di conoscere il prossimo avversario.

La cronaca.

Mister Campanaro doveva rinunciare per l’occasione agli squalificati Basile e Rotondo e a Javadov infortunato, così si schierava con Mangione fra i pali, Golisano, Wally, Iapichino e Spatola in difesa.

A centrocampo il trio Alma e Garufi e Mititelu, mentre in attacco il tridente era composto da Tinnirello, Fiorilla e Yahya Dramé.

Santa Croce un po’ sotto tono rispetto a domenica scorsa, ma al 26′ sfiorava il vantaggio con un tiro di Tinnirello che colpiva il palo.

Il Cigno ci provava ancora quattro minuti dopo al 30’con Yahya Dramé, ma stavolta il bomber biancazzurro era poco preciso.

Al 37′ altra ghiotta occasione per i biancazzurri, stavolta era Garufi a fallire la via della rete e la prima frazione di gioco così terminava a reti inviolate.

Nella ripresa l’andamento della gara era bloccato soprattutto a centrocampo, ma l’equilibrio si spezzava al 30′ quando, su azione di corner, Gurreri lasciato colpevolmente da solo, colpiva di testa e portava in vantaggio il Qal’at.

Il Santa Croce si scuoteva e si riversava in avanti, raggiungendo il pareggio al 37′ quando Fiorilla intelligentemente forniva di testa una bella palla a Barresi che dopo essersi girato, scagliava un tiro potente che gonfiava la rete.

Negli ultimi minuti di gioco il Cigno tentava di fare propria la gara, ma ogni tentativo andava vano e si arrivava alla lotteria dei calci di rigore. La sequenza vedeva così i biancazzurri realizzare quattro reti ( Yahya Dramé, Fiorilla, Mititelu e Assenza), mentre gli ospiti su quattro tiri se ne vedeva parare due da capitan Emmanuel Mangione.

Adesso per gli uomini di mister Fabio Campanaro l’attenzione sarà rivolta al campionato e al prossimo turno che vedrà i biancazzurri impegnati a Canicattini Bagni contro i giallorossi allenati dall’ex Ronny Valerio.

