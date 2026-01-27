Tombino insidioso a Scicli: cade nel vuoto e si rompe quattro costole. Paura al Villaggio Jungi

SCICLI, 27 Gennaio 2026 – Un incidente tanto anomalo quanto doloroso quello avvenuto nella tarda serata di ieri al Villaggio Jungi. Una donna, mentre percorreva a piedi uno dei marciapiedi che costeggiano la rotatoria tra via Tiepolo e via Vitaliano Brancati, è finita improvvisamente in ospedale con una diagnosi pesante: quattro costole rotte.

Il fatto si è verificato intorno alle 20:00, in un’area particolarmente frequentata del quartiere per la presenza di numerose abitazioni e di un noto supermercato. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava transitando regolarmente sul marciapiede quando la copertura in ferro di un tombino avrebbe ceduto sotto i suoi piedi.

Senza più appoggio, la malcapitata ha perso l’equilibrio precipitando rovinosamente nella voragine creatasi. Un impatto violento che le ha causato ferite serie, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi.

Sul posto sono giunti tempestivamente gli operatori del 118, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasferito la donna in ospedale per gli accertamenti del caso. Oltre ai sanitari, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi e la gestione della viabilità pedonale.

Insieme a loro, la squadra di pronto intervento dell’ufficio tecnico comunale ha lavorato fino a tarda notte, oltre le 22, per rimettere in sicurezza la zona. Il tratto di marciapiede danneggiato è stato prontamente transennato e delimitato con nastro segnaletico per impedire il passaggio ad altri pedoni ed evitare nuovi incidenti.

L’episodio solleva nuovamente l’attenzione sulla manutenzione dei sottoservizi e della sicurezza stradale in zone ad alta densità abitativa.

