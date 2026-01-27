Sottoscritto a Malta il protocollo d’intesa tra Cna iblea, Malta Chamber of SMEs e Virtu Ferries Ltd

Malta, 27 gennaio 2026 – È stato sottoscritto venerdì scorso, presso la sede della Malta Chamber of SMEs, il protocollo d’intesa tra Cna – associazione territoriale di Ragusa, Malta Chamber of SMEs e Virtu Ferries Ltd, con l’obiettivo di sviluppare sinergie e attività di collaborazione tra le Pmi della Sicilia e di Malta. Alla firma erano presenti il presidente della Cna territoriale di Ragusa Giampaolo Roccuzzo e il responsabile dei Servizi di internazionalizzazione Giovanni Ruffino, insieme al presidente della Malta Chamber of SMEs Paul Abela e all’amministratore delegato di Virtu Ferries Henri Saliba.

Il protocollo sancisce l’avvio di una cooperazione strutturata tra i due territori, puntando a favorire l’internazionalizzazione delle imprese, lo scambio commerciale, la mobilità imprenditoriale e la valorizzazione dei rispettivi sistemi produttivi. L’impegno delle parti è chiaro: entro tre mesi verrà sottoscritto un accordo attuativo, che definirà nel dettaglio i servizi offerti da ciascun partner.

In particolare:

la Cna territoriale di Ragusa metterà a disposizione dei cittadini e delle imprese maltesi i propri servizi, facilitando l’accesso al mercato siciliano e offrendo supporto logistico, consulenziale e formativo. La Malta Chamber of SMEs offrirà servizi mirati per sostenere le aziende ragusane nello sviluppo di attività commerciali a Malta.

Virtu Ferries svolgerà un ruolo di facilitatore operativo, mettendo a disposizione i propri mezzi di trasporto per agevolare la mobilità tra le due isole e aprendo la propria sede alle aziende ragusane per la realizzazione di showroom e incontri di trade.

È prevista, infatti, già da metà marzo, l’attivazione dei primi incontri in chiave trade B2B tra imprese siciliane e maltesi, dando concreta attuazione al protocollo firmato.

Per il presidente Giampaolo Roccuzzo e il segretario territoriale Carmelo Caccamo questo accordo, in coerenza con quanto già fatto nel corso degli anni scorsi, rappresenta la volontà di rilanciare i rapporti commerciali e istituzionali con Malta con l’aggiunta di un nuovo partners nell’accordo, ovvero la Virtu Ferries, “con la cui compagnia, nei mesi scorsi – dicono Roccuzzo e Caccamo – abbiamo già sperimentato forme di collaborazione utili per il tessuto economico della nostra provincia fondate su valori di cooperazione, crescita condivisa e sviluppo territoriale”.

