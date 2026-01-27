Modica, in pagamento i buoni-libro 2024-25

Modica, 27 Gennaio 2026 – In pagamento il contributo “Libri di testo 2024-25” per gli studenti modicani della scuola secondaria di primo e secondo grado. Sono ben 495 i mandati accreditati. Gli utenti troveranno il contributo accreditato sul loro conto corrente. Chi invece dovrà ritirare il contributo per cassa si può recare, munito di documento di identità e codice fiscale, presso la banca UNICREDIT. Né dà notizia l’assessore Concetta Spadaro.

Per informazioni telefonare al 346. 6558186 Ufficio Scuola

Salva