Sicurezza e movida: stretta della Prefettura di Ragusa sui locali pubblici

Controlli mirati, prevenzione e collaborazione con i Comuni: il piano del Prefetto Giallongo per tutelare lavoratori e avventori

RAGUSA, 27 Gennaio 2026 – La sicurezza nei luoghi del divertimento torna al centro dell’agenda istituzionale. Nella mattinata di ieri, 26 gennaio, il Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, ha presieduto una seduta del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. L’obiettivo è chiaro: garantire che lo svago non si trasformi in rischio, assicurando il pieno rispetto delle regole nei locali pubblici e nelle attività di intrattenimento.

L’incontro nasce da una specifica direttiva del Ministro dell’Interno, sollecitata anche dalla recente tragedia di Crans-Montana, che ha riportato drammaticamente l’attenzione sulla vulnerabilità dei luoghi di pubblico spettacolo.

Alla riunione hanno partecipato i vertici delle Forze di Polizia, i Vigili del Fuoco, il Presidente del Libero Consorzio Comunale, il Sindaco di Ragusa e i rappresentanti del NIL dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Dall’analisi del monitoraggio provinciale è emersa la necessità di intensificare gli interventi, specialmente in ottica preventiva. Non si tratterà solo di sorveglianza ordinaria: sono in arrivo controlli mirati per contrastare l’esercizio abusivo delle attività, le irregolarità nelle licenze e nelle autorizzazioni e il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Il Prefetto ha richiamato i Sindaci a un ruolo attivo nella ricognizione dei locali sui propri territori, sottolineando l’importanza delle Commissioni comunali di vigilanza.

I controlli saranno tecnici e rigorosi. I Vigili del Fuoco passeranno al setaccio la conformità delle strutture alle normative antincendio, la gestione delle vie di esodo e la sicurezza di arredi e materiali.

Particolare attenzione sarà rivolta a bar e ristoranti che, pur non essendo sale da ballo o teatri, organizzano occasionalmente eventi di intrattenimento, finendo talvolta per aggirare le prescrizioni di sicurezza più stringenti.

La strategia della Prefettura non punta esclusivamente sulla repressione. Il Comitato ha evidenziato come la sicurezza passi anche attraverso la consapevolezza dei gestori.

“È fondamentale lavorare in stretta collaborazione, puntando sulla formazione per favorire l’adozione di soluzioni conformi alle norme,” è quanto emerso dal tavolo tecnico.

Proprio in quest’ottica, nei prossimi giorni verrà convocata una riunione specifica con le associazioni di categoria. L’obiettivo è coinvolgere direttamente gli imprenditori in un percorso di sensibilizzazione, rendendoli partner attivi nella creazione di un modello di divertimento sicuro e legale.

