Il Cioccolato di Modica Igp vola per il mondo a bordo dei voli Ita Airways

Modica, 27 gennaio 2026 – Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP ancora protagonista dell’iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”, promossa dalla compagnia aerea nazionale di riferimento ITA Airways, in collaborazione con ORIGIN ITALIA, Fondazione Qualivita e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste .

Il Cioccolato di Modica IGP dal 27 gennaio sarà offerto in degustazione ai viaggiatori di tutti i voli in partenza da Roma Fiumicino, classe Business Lungo Raggio.

Nel rispetto delle frequenze settimanali, le barrettine di cioccolato di Modica IGP, con incarto speciale dedicato alla iniziativa, voleranno fino a raggiungere decine di destinazioni internazionali fra le quali: Accra, Dakar, Bangkok, Delhi, Dubai , Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Tokio, New York, Los Angeles, Miami, Malè, Mauritius, San Francisco, Cairo e Tel Aviv.

Così il cioccolato di Modica IGP, considerato un simbolo identitario della città e noto a livello internazionale quanto il suo patrimonio barocco ,diventa ambasciatore di Modica affermando quel legame profondo che nasce dalla sua storia e dal suo metodo di produzione tradizionale, che lo distinguono da tutti gli altri tipi di cioccolato confermandone l’unicità.

“E’ proprio il caso di dire che il cioccolato di Modica… ha ripreso il volo! E solcherà i cieli di tutto il mondo, lasciando ovunque il suo buon sapore. E la sua unicità. Ancora una volta, – ha dichiarato Maria Monisteri Sindaco di Modica- il CTCM ha centrato l’obiettivo di far decollare il brand della nostra città. Il cioccolato di Modica IGP è un segno distintivo del nostro territorio ed uno straordinario mezzo per promuoverlo ed essere protagonista di ‘Viaggi nelle eccellenze’ , a fianco della nostra compagnia aerea nazionale di riferimento , certifica ancora di più il suo valore e il suo essere cartolina di Modica nel Mondo”

L’incarto dedicato è corredato da un QRcode che rimanda alla banca dati di Qualigeo consentendo di acquisire notizie su : storia, caratteristiche, zona e metodo di produzione, aspetto e sapore, impiego in gastronomia.(foto 1)

Le barrette di cioccolato di Modica Igp saranno accompagnate da una cartolina celebrativa della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.(Foto 2)

Il Consorzio ringrazia in particolare il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida , il Presidente di Origin Cesare Baldrighi, il Direttore Generale della Fondazione Qualivita Mauro Rosati e il Presidente di Ita Airways Sandro Pappalardo per avere coinvolto il Cioccolato di Modica Igp nella iniziativa “Viaggio nelle eccellenze”

