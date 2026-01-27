Memoria Viva: l’ESFO di Modica in collegamento con Auschwitz

Modica, 27 gennaio 2026 – In occasione del Giorno della Memoria 2026, la sede ESFO di Modica ha scelto di onorare il ricordo delle vittime della Shoah attraverso un’esperienza tecnologica e formativa di eccezionale portata. Nella giornata di ieri, gli allievi hanno preso parte alla visita guidata online del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, un evento di risonanza nazionale organizzato dal MEIS (Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah) in collaborazione con il MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito).

L’iniziativa non è stata un semplice momento di visione passiva, ma un vero e proprio “viaggio virtuale” che ha unito l’Italia intera: l’ESFO di Modica è stata infatti parte di una comunità enorme, composta da oltre 10 mila classi collegate simultaneamente da ogni angolo del Paese.

Attraverso la guida degli esperti del MEIS, i ragazzi hanno potuto osservare i luoghi simbolo della tragedia, dai binari dell’arrivo alle baracche, approfondendo le dinamiche storiche e umane del sistema concentrazionario nazista. La forza delle immagini e del racconto ha permesso di abbattere le distanze, portando la testimonianza storica direttamente tra i banchi di scuola.

“Partecipare a un evento che coinvolge 10 mila classi ci fa capire che la Memoria non è un esercizio individuale, ma un impegno collettivo e civile,” commenta la professoressa Susanna Spadaro, promotrice dell’iniziativa. “Per i nostri ragazzi, vedere quei luoghi significa trasformare le pagine dei libri in una consapevolezza profonda, necessaria per costruire un futuro basato sul rispetto e sulla dignità umana.”

La partecipazione a questa iniziativa conferma l’attenzione di ESFO non solo verso la formazione professionale, ma anche verso la crescita etica e civile dei propri studenti. In un mondo che spesso dimentica, la sede di Modica ha scelto di fermarsi per riflettere, ribadendo il valore fondamentale della libertà e il rifiuto di ogni forma di discriminazione.

L’emozione visibile sui volti degli allievi al termine del collegamento ha testimoniato il successo di una giornata che resterà impressa nel loro percorso educativo: un monito affinché ciò che è accaduto non debba mai più ripetersi.

