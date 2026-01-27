Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara il ritorno di Coppa contro il Qal’at

Il Santa Croce Calcio mercoledì pomeriggio sarà impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia.

La squadra di mister Fabio Campanaro giocherà per conquistare il passaggio del turno ai quarti e lo farà confrontandosi contro il Qal’at che nel primo step ha chiuso il confronto sullo 0-0.

Si partirà da una situazione di equilibrio con nessuna delle due compagini avvantaggiate sul diretto avversario. La società del Cigno tiene tantissimo a questo torneo e ha spronato la squadra a mettere ogni energia per la conquista del turno.

Mister Campanaro per l’occasione avrà tutto l’organico a disposizione, tranne l’infortunato Alì Javadov, ma spera, anche nell’apporto del pubblico che domenica nel derby contro il Pro Ragusa è stato caloroso per spingere i ragazzi verso la conquista del turno.

La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00

A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Pio Carlo Bonvissuto della sezione arbitrale di Enna che sarà collaborato dai signori Belfiore di Acireale e Conti di Enna

