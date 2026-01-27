  • 27 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 27 Gennaio 2026 -
santa croce camerina | Sport

Promozione. Il Santa Croce Calcio prepara il ritorno di Coppa contro il Qal’at

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il Santa Croce Calcio mercoledì pomeriggio sarà impegnato nella gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia.
La squadra di mister Fabio Campanaro giocherà per conquistare il passaggio del turno ai quarti e lo farà confrontandosi contro il Qal’at che nel primo step ha chiuso il confronto sullo 0-0.
Si partirà da una situazione di equilibrio con nessuna delle due compagini avvantaggiate sul diretto avversario. La società del Cigno tiene tantissimo a questo torneo e ha spronato la squadra a mettere ogni energia per la conquista del turno.
Mister Campanaro per l’occasione avrà tutto l’organico a disposizione, tranne l’infortunato Alì Javadov, ma spera, anche nell’apporto del pubblico che domenica nel derby contro il Pro Ragusa è stato caloroso per spingere i ragazzi verso la conquista del turno.
La gara si giocherà allo stadio Kennedy di Santa Croce Camerina e avrà inizio alle ore 15.00
A dirigere l’incontro sarà il signor Francesco Pio Carlo Bonvissuto della sezione arbitrale di Enna che sarà collaborato dai signori Belfiore di Acireale e Conti di Enna

© Riproduzione riservata
589797

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube