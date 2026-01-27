  • 27 Gennaio 2026 -
Attualità | Scicli

Scicli. La signora Vincenza Arrabito ha compiuto 100 anni

Scicli, 27 gennaio 2026 – Commossa dall’affetto e dalla significativa partecipazione delle istituzioni.
C’erano il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, e il sindaco di Scicli, Mario Marino, oltre al vicario foraneo don Ignazio la China, alla festa per i 100 anni della signora Vincenza Arrabito, nel salone parrocchiale della chiesa di Fatima a Scicli.
La signora “Zina”, come è affettuosamente conosciuta a Scicli, ha avuto al suo fianco i tre figli, i tanti nipoti e la comunità religiosa e non solo di persone care che hanno brindato al suo venerando traguardo.

