Aggressione a Vittoria: ferito Emilio Tringali, autore del libro-inchiesta “Sbirromafia”

Il vignettista e autore vittoriese sarebbe stato picchiato da un gruppo di minori nei pressi di un centro di accoglienza. Indaga la Polizia

VITTORIA, 27 Gennaio 2026 – Un episodio di violenza dai contorni ancora poco chiari scuote la comunità di Vittoria. Emilio Tringali, noto vignettista e autore di inchieste sulla criminalità organizzata, è stato vittima di un violento pestaggio nella serata di ieri nel quartiere Forcone.

Secondo quanto denunciato dalla vittima, l’aggressione sarebbe avvenuta dietro la chiesa dello Spirito Santo, in una zona che ospita un centro di accoglienza per extracomunitari. Tringali ha riferito di essere stato accerchiato e colpito da alcuni minori. Le motivazioni del gesto sono attualmente al vaglio degli inquirenti: non è ancora chiaro se si sia trattato di un episodio di microcriminalità o se l’aggressione sia legata all’attività professionale dell’uomo.

A causa delle percosse ricevute, Tringali ha riportato ferite serie.

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Vittoria hanno immediatamente avviato le indagini dopo aver raccolto la denuncia. Elemento cruciale per ricostruire l’accaduto sarà l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero permettere l’identificazione dei responsabili.

Tringali è una figura nota per il suo impegno civile e la sua matita pungente. Oltre all’attività di vignettista, ha firmato il libro-inchiesta “Sbirromafia”, un’opera che scava in dinamiche delicate e scottanti legate ai rapporti tra criminalità e istituzioni. La sua attività lo ha portato spesso a occuparsi di temi scomodi, rendendo l’episodio di ieri sera oggetto di particolare attenzione da parte delle autorità.

foto Franco Assenza

