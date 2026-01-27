L’agricoltura che accoglie: la ragusana Tirollallà trionfa a Roma nel decennale di “Coltiviamo Agricoltura Sociale”

L'azienda di Paolo Scollo e Sebastiano Giaquinta si aggiudica il premio speciale Under 35 con il progetto "Everyone is an alien somewhere", un hub di inclusione e legalità per i lavoratori immigrati

ROMA, 27 Gennaio 2026 – C’è anche il cuore agricolo della provincia di Ragusa sul podio della X edizione di “Coltiviamo Agricoltura Sociale”. La cerimonia di premiazione, svoltasi oggi a Palazzo della Valle a Roma, ha celebrato i dieci anni di un bando che è diventato il punto di riferimento nazionale per l’agricoltura etica. Tra i protagonisti assoluti l’azienda agricola Tirollallà, premiata con il prestigioso Premio Speciale del Decennale riservato alle realtà guidate da imprenditori under 35.

Il bando, promosso da Confagricoltura, Senior L’Età della Saggezza Onlus e Reale Foundation, in collaborazione con la Rete delle Fattorie Sociali, ha riconosciuto nell’impresa siciliana un modello virtuoso di innovazione sociale e sostenibilità.

L’azienda Tirollallà, che ha radici a Monterosso Almo ma opera a Santa Croce Camerina, è già nota per la produzione a “residuo zero” di piccoli frutti e confetture artigianali. Con il progetto vincitore, l’impresa mira a trasformarsi in un vero e proprio hub sociale.

L’obiettivo è ambizioso e concreto: garantire il diritto al lavoro in un ambiente accogliente per persone in condizioni di fragilità, fornire assistenza agli immigrati nell’iter di regolarizzazione del soggiorno in Italia, valorizzare i lavoratori come pilastri dell’azienda, guidandoli verso una piena indipendenza sociale ed economica.

“L’hub di Tirollallà dovrà essere una porta sempre aperta, un punto di riferimento per i collaboratori e per le aziende vicine,” hanno dichiarato visibilmente emozionati i titolari Paolo Scollo e Sebastiano Giaquinta durante il ritiro del premio dalle mani del Sottosegretario al MASAF, Patrizio La Pietra.

Soddisfazione espressa anche dai vertici locali dell’associazione di categoria. Antonino Pirrè, Presidente di Confagricoltura Ragusa, ha definito l’azienda un “fiore all’occhiello” del tessuto produttivo ibleo: “Il vero progresso nasce quando l’economia si mette al servizio delle persone. Paolo e Sebastiano dimostrano che la tenacia può rendere sostenibili anche i progetti più ambiziosi.”

In dieci anni, il bando ha erogato complessivamente 1,2 milioni di euro a fondo perduto, finanziando 33 progetti e 29 borse di studio. Uno strumento nato per dare gambe alla Legge 141/2015 e che oggi vede premiate, insieme alla siciliana Tirollallà, anche realtà provenienti da Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Lazio.

I VINCITORI (40.000 euro ciascuno)

– Azienda Agricola Abellonio Roberto Cascina Piccaluga – 8pari = Vino Sociale e Pari Opportunità – Piemonte – Alba (CN)

– Azienda vivaistica Tammaro società agricola srl – Vivaio sociale: coltiviamo inclusione – Campania – Pozzuoli (NA)

– Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra – L’Orto dell’Inclusione – Coltivare competenze e relazioni per una comunità solidale – Emilia-Romagna – (FE)

Il Premio celebrativo del decennale (20.000 euro) è stato consegnato a:

-Tirollallà srls -Everyone is an alien somewhere – Coltiviamo speranza

Sicilia – Santa Croce Camerina (RG)

Il premio “Sezione speciale” (20.000 euro) a favore delle cooperative sociali che si occupano della gestione e riqualificazione del verde pubblico, è andato a:

– Ventotenemia APS – L’agricoltura non ISOLA: percorsi di inclusione socio-lavorativa a Ventotene – Lazio – Ventotene (LT)

Il riconoscimento per Tirollallà non consiste solo in un premio economico di 20.000 euro, ma include anche la partecipazione a un Master in Agricoltura Sociale presso l’Università di Roma Tor Vergata, per consolidare ulteriormente le competenze gestionali di questa giovane realtà visionaria.

