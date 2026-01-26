Nasce “Più Uno Pozzallo”: un cantiere aperto per ricostruire il centrosinistra

POZZALLO, 26 Gennaio 2026 – Si affaccia ufficialmente nel panorama politico locale il comitato “Più Uno Pozzallo”. Non un semplice movimento, ma uno spazio che si definisce inclusivo e aperto, con un obiettivo chiaro: superare la frammentazione del centrosinistra per dare vita a un progetto unitario, radicato nel territorio e capace di parlare a chi, oggi, dalla politica si sente lontano.

Il progetto si ispira alla sfida lanciata a livello nazionale dal fondatore di “Più Uno”, Ernesto Maria Ruffini: ricostruire uno spazio politico ampio che sappia coinvolgere non solo i partiti tradizionali, ma anche le energie civiche, il mondo dell’associazionismo e quel vasto bacino di cittadini disillusi che hanno smesso di partecipare al voto.

“La priorità” – dichiara Ennio Ammatuna, coordinatore di Più Uno Pozzallo – “è superare frammentazioni e individualismi, avviando la costruzione di una casa del dialogo per tutto il centrosinistra. Vogliamo affrontare le emergenze economiche e sociali dando voce a competenze sinora dimenticate”.

Il cuore pulsante di “Più Uno” è la lotta al disinteresse politico. Il comitato si propone di ridare valore al voto come strumento di scelta consapevole attraverso tre pilastri operativi: organizzazione di assemblee popolari e tavoli tematici, percorsi decisionali partecipati e trasparenti e priorità alle questioni reali che emergono dal dibattito collettivo, rifuggendo da retorica e utopie.

Il coordinamento chiarisce subito ogni dubbio sul posizionamento politico: “Più Uno non è un ponte verso il centro, ma parte integrante del centrosinistra”. La scommessa locale è quella di costruire un’alternativa che sia più aperta (casa comune per associazioni e singoli), più credibile (fondata sull’onestà intellettuale) e più popolare (radicata nei bisogni quotidiani).

“La nostra battaglia è culturale prima che politica” – conclude Ammatuna – “vogliamo dimostrare che un’alternativa seria esiste, fondata su giustizia sociale, innovazione e sostenibilità”.

“Più Uno Pozzallo” si presenta dunque come un facilitatore di dialogo, un invito all’impegno condiviso per trasformare la politica in un servizio nobile per la comunità. Il comitato è già pronto ad avviare il confronto con tutte le forze che si riconoscono in questi valori per disegnare il futuro della città.

