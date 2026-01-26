  • 26 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 26 Gennaio 2026 -
Cronaca

Assalto al bancomat dei “Quattro Canti” a Sortino: fallisce il colpo, ma è allarme sicurezza

Paura nella notte per un tentativo di rapina alla filiale del Monte dei Paschi di Siena. Il Sindaco: "Avevamo già chiesto più controlli, il territorio si sente scoperto"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

SORTINO (SR), 26 Gennaio 2026 – Erano circa le 3:20 quando un commando ha tentato di asportare lo sportello bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena situata ai Quattro Canti di Sortino, nel siracusano. Il colpo, tentato con modalità violente, non è andato a buon fine: i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro, ma hanno lasciato dietro di sé ingenti danni alle strutture e un profondo senso di insicurezza nella cittadinanza.
Il Sindaco, Vincenzo Parlato, ha informato tempestivamente il Prefetto di Siracusa, ribadendo una preoccupazione che era già stata sollevata con forza nelle settimane precedenti. L’episodio, infatti, non è isolato: segue gli eventi che hanno recentemente colpito i comuni di Buccheri e Palazzolo, confermando un trend che preoccupa l’intera comunità montana.

“Insieme agli altri sindaci della zona, avevamo già chiesto formalmente di intensificare i controlli -dichiara il Primo Cittadino. – “Ci sentiamo esposti a causa dell’esiguo numero di forze dell’ordine a presidio di un territorio vasto e complesso.”

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno già avviato i rilievi tecnici e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Per i prossimi giorni è stato garantito un potenziamento dei pattugliamenti nell’area, con l’obiettivo di prevenire ulteriori raid e restituire serenità ai residenti e alle attività commerciali.

La richiesta che arriva dal territorio è chiara: non bastano gli interventi post-evento, serve un potenziamento strutturale degli organici per non lasciare i comuni della zona scoperti di fronte alla criminalità organizzata o predatoria.

© Riproduzione riservata
589740

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube