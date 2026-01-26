Assalto al bancomat dei “Quattro Canti” a Sortino: fallisce il colpo, ma è allarme sicurezza

SORTINO (SR), 26 Gennaio 2026 – Erano circa le 3:20 quando un commando ha tentato di asportare lo sportello bancomat della filiale Monte dei Paschi di Siena situata ai Quattro Canti di Sortino, nel siracusano. Il colpo, tentato con modalità violente, non è andato a buon fine: i malviventi non sono riusciti a portare via il denaro, ma hanno lasciato dietro di sé ingenti danni alle strutture e un profondo senso di insicurezza nella cittadinanza.

Il Sindaco, Vincenzo Parlato, ha informato tempestivamente il Prefetto di Siracusa, ribadendo una preoccupazione che era già stata sollevata con forza nelle settimane precedenti. L’episodio, infatti, non è isolato: segue gli eventi che hanno recentemente colpito i comuni di Buccheri e Palazzolo, confermando un trend che preoccupa l’intera comunità montana.

“Insieme agli altri sindaci della zona, avevamo già chiesto formalmente di intensificare i controlli -dichiara il Primo Cittadino. – “Ci sentiamo esposti a causa dell’esiguo numero di forze dell’ordine a presidio di un territorio vasto e complesso.”

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno già avviato i rilievi tecnici e l’analisi delle immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Per i prossimi giorni è stato garantito un potenziamento dei pattugliamenti nell’area, con l’obiettivo di prevenire ulteriori raid e restituire serenità ai residenti e alle attività commerciali.

La richiesta che arriva dal territorio è chiara: non bastano gli interventi post-evento, serve un potenziamento strutturale degli organici per non lasciare i comuni della zona scoperti di fronte alla criminalità organizzata o predatoria.

