Cronaca | Modica | News in primo piano

Ritrovato il modicano Gianni Blanco, il 56enne sta bene

Modica, 25 Gennaio 2026 – Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda legata alla scomparsa di Gianni Blanco, il 56enne modicano di cui non si avevano notizie da diverse ore. L’uomo è stato rintracciato nel territorio palermitano grazie a un’efficace operazione di ricerca coordinata dalle forze dell’ordine.
Ad individuare Blanco sono stati i Carabinieri del posto, impegnati in un pattugliamento capillare della zona sin dal momento della segnalazione. Il ritrovamento è avvenuto in un’area del palermitano dove l’uomo era stato segnalato nelle ultime fasi delle ricerche.
Secondo le prime informazioni trapelate, il 56enne starebbe bene. Nonostante il comprensibile spavento per i familiari e il periodo trascorso lontano da casa, le sue condizioni fisiche generali non desterebbero preoccupazioni. Dopo il ritrovamento, l’uomo è stato preso in consegna dai militari per le procedure di rito e per permettergli di riabbracciare i propri cari.
Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’allontanamento, ma il lieto fine ha portato un sospiro di sollievo all’intera comunità che si era mobilitata per aiutare nelle ricerche.

