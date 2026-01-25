Vittoria, puntuale la “rissa di mezzanotte” in Piazza del Popolo

VITTORIA, 25 Gennaio 2026 – Sembra ormai un appuntamento scritto in un macabro calendario urbano. Sabato sera, scatta la mezzanotte e Piazza del Popolo, cuore pulsante della città e simbolo indiscusso del barocco locale, si trasforma da salotto buono a ring a cielo aperto.

Mentre i palazzi storici riflettevano le luci della movida, la tensione è esplosa improvvisamente tra la folla. Quello che doveva essere un momento di svago nel fine settimana si è tramutato in pochi istanti in uno scontro violento, lasciando sul selciato non solo vetri infranti, ma anche diversi feriti.

Il dispiegamento dei soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente, rompendo la musica dei locali circostanti. Il presidio di sicurezza è stato massiccio: polizia intervenuta per sedare gli animi e avviare le identificazioni; Polizia locale presente con due pattuglie per gestire la viabilità impazzita e mettere in sicurezza l’area.

Sul posto è giunta l’ambulanza, trasformata quasi in un “taxi d’emergenza” per fare la spola tra la piazza e il pronto soccorso.

Il bilancio al Guzzardi

I feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale civile Guzzardi. Le loro condizioni sono al vaglio dei medici, ma l’episodio riaccende prepotentemente il dibattito sulla sicurezza nel centro storico. Piazza del Popolo, gioiello architettonico della città, si ritrova ancora una volta a fare i conti con una violenza che sembra non voler concedere tregua.

Con le volanti che lasciano la piazza e le macchie di sangue ancora visibili sui basolati, resta l’amaro in bocca per una città che vorrebbe splendere di cultura e si ritrova a contare i danni di un sabato sera fuori controllo.

foto Franco Assenza

Salva