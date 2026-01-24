Basket. La determinazione della Passalacqua Ragusa costringe Bolzano alla resa

Bolzano, 24 gennaio 2026 – E’una Passalacqua Ragusa con grande energia quella che scende in campo a Bolzano e si prende con grande caparbietà i due punti in palio nella XVI giornata del campionato di basket femminile di serie A2. In quintetto Johnson, Narviciute, Moriconi, Cedolini e Di Fine, e le padrone di casa schierano Cecili, Schwienbacher, Malintoppi, Egwoh e Koleva. Una super difesa messa in atto dalle giocatrici di coach Buzzanca permette a Ragusa di prendere fiducia e vantaggio tanto da chiudere la prima frazione a +10, con il punteggio di 14-24 e una gran frazione di Cedolini e Johnson prolifiche nelle realizzazioni, con lo zampino di Moriconi. Un parziale di 6 zero negli ultimi due minuti del quarto permette alla Passalacqua trovare un minimo di tranquillità e di affacciarsi al secondo quarto senza il fiatone. Nonostante mani addosso e difese agguerrite, saranno ancora Johnson e Narviciute ad aumentare il divario fino al +15 a metà frazione, con Bolzano che da 10 minuti (da metà della prima frazione) non segna in movimento. Ma coach Romano suona la carica, chiama time out e provoca la reazione di Manzotti che si carica la squadra sulle spalle e mette da sola un parziale di 7 a 0. Saranno Egwoh e Schwienbacher a ricucire punto su punto fino alla parità a 35 secondo dal riposo grande: dal 37 a 37 Ragusa ne mette due dalla lunetta con Johnson e sulla sirena segna con Mazza il +4.

L’avvio del terzo quarto è in favore di Bolzano; Ragusa sconta la panchina corta; ancora per questa giornata Labanca e capitana Chiara Consolini restano sedute per favorire il pieno recupero. Sempre Manzotti, Egwoh e Schwienbacher portano Bolzano a spingere il muso avanti,al +5 ma Cedolini, Moriconi e Johnson riescono a non far perdere il contatto a Ragusa. La frazione si chiude con Bolzano avanti di due e la partita si fa nervosa. Al rientro in campo la Passalacqua piazza il break che si rivelerà decisivo, un 6 a 0 firmato da Cedolini, Mazza e Narviciute; Schwienbacher accorcia e Moriconi allunga nuovamente aiutata da Johnson. Bolzano è ancora in palla, ma la freddezza di Johnson precisa anche dalla lunetta e un tiro dalla lunga di Mazza a 3 minuti dalla fine sembrano chiudere il conto; il punteggio è 67 a 74, segnerà Gualtieri per Bolzano a 47 secondi fissando il punteggio sul finale di 69 a 74.

“Una bellissima vittoria di cuore, una grande difesa nel primo quarto, qualche piccolo calo nel terzo quarto – commenta coach Mara Buzzanca – ma la nostra forza è stata quella che anche sul -5, non abbiamo mai mollato e ci abbiamo creduto fino alla fine. Una prova importante per acquistare fiducia e credere nelle nostre potenzialità. Dal punto di vista tecnico sono stati puniti i mismatch. Johnson in netta crescita, Moriconi ci ha presi per mano, Cedolini si è assunta responsabilità in momenti importanti anche spalle a canestro, Narviciute ha realizzato quando serviva e Di fine ha lavorato molto bene in difesa limitando Manzotti soprattutto nel primo e secondo quarto. Mazza ha fatto dei recuperi importanti. Abbiamo preso 41 rimbalzi contro i 25 di Bolzano. Complimenti a tutte per questa vittoria cercata, voluta e ottenuta”.

Alperia basket Bolzano – Passalacqua Ragusa 69-74

Il tabellino

14-24; 37-41 (23-17); 57-55 (20-14); 69-74 (12-19)

Alperia Bolzano: Cecili 9, Schwienbacher 19, Malintoppi 3, Egwoh 13, Tau, Gualtieri 2, Manzotti 19, Koleva 2, Bonato ne, Zaman, Toffolo 2, Kob ne. All. Romano

Passalacqua Ragusa: Mallo ne, Consolini ne, Cedolini 18, Mazza 7, Moriconi 19, Narviciute 7, Olodo, Di Fine 2, Labanca ne, Johnson 21. All.Buzzanca

Note: Tiri da due: Bolzano 18/34 (52%) Ragusa 21/42 (45%); Tiri da tre: Bolzano 5/20 (25%), Ragusa 6/17 (35%); Tiri liberi: Bolzano 18/25 (72%) Ragusa 14/21 (66%); Rimbalzi: Bolzano 25, Ragusa 41: Palle perse, Bolzano 16, Ragusa 21; Palle recuperate Bolzano 12, Ragusa 8; Assist Bolzano 13, Ragusa 15.

Arbitri: Zuccolo di Pordenone e Corrias di Cordovado (Pn)

