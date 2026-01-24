Vittoria si ferma per l’ultimo abbraccio a Ilenia: una marea umana oltre le mura della Basilica

VITTORIA, 24 Gennaio 2026– Ci sono giorni in cui le parole del rito religioso, per quanto solenni, sembrano quasi non bastare a contenere il peso di un’emozione collettiva. Oggi, per Vittoria, è stato uno di quei giorni. La città si è fermata per l’ultimo saluto a Ilenia Pancrazi, e lo ha fatto con una partecipazione che è andata ben oltre il cordoglio formale, trasformandosi in un’autentica e travolgente manifestazione d’amore.

L’immagine che resterà impressa nella memoria di chi era presente è quella della Basilica di San Giovanni Battista che, nonostante la sua imponente vastità, non è riuscita a contenere la folla. Una marea umana ha invaso la piazza, i sagrati e ogni angolo disponibile, testimoniando un legame che superava i confini della sola conoscenza professionale.

Quando una cattedrale non basta a ospitare chi vuole dirti addio, il messaggio è inequivocabile: Ilenia non ha abitato solo le aule dei tribunali, ma ha saputo seminare bellezza e umanità nel cuore della sua gente.

Sebbene Ilenia Pancrazi fosse un avvocato stimato e una professionista esemplare, oggi la sua carriera è passata quasi in secondo piano. A parlare sono stati i volti delle persone: giovani, anziani, colleghi e semplici cittadini comuni, tutti uniti da uno strazio condiviso.

Il ritratto che ne emerge è quello di una donna che ha saputo farsi voler bene prima ancora che farsi rispettare per la toga che indossava. La sua dedizione al lavoro era il riflesso di una rara capacità di ascolto e di empatia, doti che hanno trasformato il suo percorso professionale in un cammino di vita intrecciato con quello di un’intera comunità.

Il corteo funebre, lungo e silenzioso, ha attraversato la città in un clima di profondo rispetto. Tra i fiori e le lacrime, resta la consapevolezza che il vuoto lasciato dalla sua scomparsa sia tanto vasto quanto l’affetto che ha saputo generare.

Vittoria ha dimostrato oggi che, se una città intera sceglie di fermarsi, è perché riconosce in chi se ne va un pezzo della propria identità. Il ricordo di Ilenia Pancrazi, sorella di Filippo, attuale comandante della polizia locale, non resterà confinato tra le mura della Basilica o nel marmo di una lapide; continuerà a vivere nella memoria di chi, oggi, in quella chiesa non è riuscito nemmeno a entrare, ma ha voluto esserci comunque per sussurrare un ultimo, immenso “grazie”.

