Modica | Sport

Testa al campionato per il Modica Calcio, con la Rosmarino per ripartire col carattere di sempre

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 24 gennaio 2026 – È tempo di tuffarsi sul campionato per il Modica Calcio, con la Rosmarino c’è voglia di ripartire e dimostrare che nulla è cambiato rispetto a Giovedì.

Il gruppo dovrà fare ancora a meno di Cappello e Sangare, squalificati, e di Maimone ancora non al top della forma, al ritorno da un lungo infortunio. Mister Raciti sa di poter contare su un grande gruppo e sul carattere di questi ragazzi che dovranno tornare in campo gestendo le energie dopo una gara lunga e stancante come quella di Sciacca. Gestione delle energie che, come dice il mister, non dovrà comportare obbligatoriamente un turnover, con giocatori pronti a dare tutto in campo anche dopo l’impegno di coppa.

Avversario da gestire nel migliore dei modi, una formazione che lotta per uscire dalla zona retrocessione e per puntare ad una salvezza comoda che possa far proseguire il cammino della squadra mantenendo la categoria. Nel 2026, la formazione allenata da Mineo ha giocato solo una sfida in casa in cui ha fermato la Messana sullo 0-0 dimostrando di saper sfruttare nel migliore dei modi il fattore campo.

In vista della lunga trasferta, di seguito i convocati da mister Raciti per questa gara, programmata per Domenica alle 15:00:

PortierI: Romano, Truppo, Calabrese.
Difensori: Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S., Spadaro S., Intzidis
Centrocampisti: Parisi, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Alioto, Misseri, Sclafani, Federico, Fravola.
Attaccanti: Belluso, Savasta, Torres, Bonanno.

