Modica, il dissesto non è solo contabile: “Serve un salto di qualità nel metodo di governo”

MODICA, 25 Gennaio 2026 – Il dissesto finanziario di Modica non è solo una cifra in rosso nei bilanci, ma lo specchio di una “crisi del metodo” con cui la città pensa e amministra se stessa. È questo il cuore del duro intervento di Carmelo Modica (foto), già consigliere comunale, che da cittadino che scrive a nome della società civile, in una lettera aperta indirizzata al Sindaco Maria Monisteri, alla Giunta e al Partito Democratico.
Se da un lato al Sindaco viene riconosciuto il merito di aver ufficializzato una condizione strutturale ormai evidente, dall’altro la critica è netta: “la gestione del dissesto non può restare una pratica “tecnica” o “quasi notarile”. Secondo Modica, affrontare il crac come una semplice parentesi da chiudere in fretta è un errore. La richiesta è quella di avviare una “fase pubblica di verità amministrativa”, rendendo i dati sui debiti accessibili e distinguendo chiaramente tra debito accertato e potenziale.
L’attacco non risparmia il Partito Democratico e le minoranze consiliari. Modica contesta un’opposizione che si attarda su narrazioni moralistiche — come il presunto “pactum sceleris” — invece di concentrarsi sulla verifica dei processi e sulla proposta. L’invito è a superare la logica della pura contrapposizione, che storicamente ha prodotto solo “sconfitte e sterilità”, per restituire al Consiglio Comunale il ruolo di luogo di “governo diffuso”.
La domanda centrale posta dalla società civile è metodologica: cosa si sta facendo per impedire che le cause del dissesto si riproducano domani?. Le soluzioni proposte non si affidano alla buona volontà dei singoli, ma a regole rigide: trasparenza totale (rendere i dati finanziari leggibili per tutti i cittadini), meccanismi di vincolo (introdurre regolamenti che costringano anche un’amministrazione “mediocre” a comportamenti corretti), controlli preventivi (rafforzamento delle istruttorie obbligatorie e valutazione ex ante delle decisioni di spesa).
Il rischio, conclude la lettera, è che il dissesto venga chiuso solo formalmente, lasciando però intatta una cultura politica pronta a generarne un secondo. Il risanamento di Modica non può essere una narrazione, ma deve diventare una conseguenza inevitabile di nuovi dispositivi di buon governo.
1 commento su “Modica, il dissesto non è solo contabile: “Serve un salto di qualità nel metodo di governo””
La critica dell’ex consigliere comunale Modica è perfetta e condivisibile, tuttavia, il tutto è reso rid8colo dal fatto chevsi rivolge al PD.
Ora, posso capire le sue antipatie personali, posso capire che Modica non abbia opposizione, posso capire tutto, ma, nella sua dichiarazione omette lecresponsabilità di Abbate.
Detto questo, signor Modica, non perdo tempo ulteroore inutilmente.
Modica deve essere riformata totalmente ed i dimosauri, che sono semplici vecchi cagnolini che abbaiano devono estinguersi.
Buona domenica