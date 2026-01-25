Modica, il dissesto non è solo contabile: “Serve un salto di qualità nel metodo di governo”

Una lettera aperta scuote Palazzo San Domenico e le forze politiche: l'appello della società civile per una "verità amministrativa" e nuove regole che vincolino anche le classi dirigenti mediocri

MODICA, 25 Gennaio 2026 – Il dissesto finanziario di Modica non è solo una cifra in rosso nei bilanci, ma lo specchio di una “crisi del metodo” con cui la città pensa e amministra se stessa. È questo il cuore del duro intervento di Carmelo Modica (foto), già consigliere comunale, che da cittadino che scrive a nome della società civile, in una lettera aperta indirizzata al Sindaco Maria Monisteri, alla Giunta e al Partito Democratico.

Se da un lato al Sindaco viene riconosciuto il merito di aver ufficializzato una condizione strutturale ormai evidente, dall’altro la critica è netta: “la gestione del dissesto non può restare una pratica “tecnica” o “quasi notarile”. Secondo Modica, affrontare il crac come una semplice parentesi da chiudere in fretta è un errore. La richiesta è quella di avviare una “fase pubblica di verità amministrativa”, rendendo i dati sui debiti accessibili e distinguendo chiaramente tra debito accertato e potenziale.

L’attacco non risparmia il Partito Democratico e le minoranze consiliari. Modica contesta un’opposizione che si attarda su narrazioni moralistiche — come il presunto “pactum sceleris” — invece di concentrarsi sulla verifica dei processi e sulla proposta. L’invito è a superare la logica della pura contrapposizione, che storicamente ha prodotto solo “sconfitte e sterilità”, per restituire al Consiglio Comunale il ruolo di luogo di “governo diffuso”.

La domanda centrale posta dalla società civile è metodologica: cosa si sta facendo per impedire che le cause del dissesto si riproducano domani?. Le soluzioni proposte non si affidano alla buona volontà dei singoli, ma a regole rigide: trasparenza totale (rendere i dati finanziari leggibili per tutti i cittadini), meccanismi di vincolo (introdurre regolamenti che costringano anche un’amministrazione “mediocre” a comportamenti corretti), controlli preventivi (rafforzamento delle istruttorie obbligatorie e valutazione ex ante delle decisioni di spesa).

Il rischio, conclude la lettera, è che il dissesto venga chiuso solo formalmente, lasciando però intatta una cultura politica pronta a generarne un secondo. Il risanamento di Modica non può essere una narrazione, ma deve diventare una conseguenza inevitabile di nuovi dispositivi di buon governo.

