Comiso, maltrattamenti e minacce: braccialetto elettronico per un uomo di 46 anni

COMISO, 25 Gennaio 2026 – Personale del Commissariato di P.S. di Comiso ha dato esecuzione all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un uomo di 46 anni, emessa dal Tribunale di Catania.

La misura, disposta per la durata di un anno e sei mesi, prevede specifiche prescrizioni, tra cui il divieto di avvicinamento all’ex moglie e a un conoscente della stessa, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività istruttoria che ha consentito di delineare un quadro di reiterata condotta persecutoria e violenta. In particolare, l’uomo si sarebbe reso responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge, sottoponendola nel tempo a minacce, intimidazioni e atti di violenza, generando un perdurante stato di timore e disagio. Inoltre, lo stesso risulterebbe inadempiente agli obblighi di mantenimento stabiliti in favore dei figli.

Le condotte contestate non si sarebbero limitate all’ambito familiare: l’uomo avrebbe infatti rivolto molestie e minacce anche nei confronti di un amico della donna, arrivando in una circostanza a ferirla.

