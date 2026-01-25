  • 25 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 25 Gennaio 2026 -
Comiso | Cronaca

Comiso, maltrattamenti e minacce: braccialetto elettronico per un uomo di 46 anni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

COMISO, 25 Gennaio 2026 – Personale del Commissariato di P.S. di Comiso ha dato esecuzione all’applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza nei confronti di un uomo di 46 anni, emessa dal Tribunale di Catania.

La misura, disposta per la durata di un anno e sei mesi, prevede specifiche prescrizioni, tra cui il divieto di avvicinamento all’ex moglie e a un conoscente della stessa, nonché l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento scaturisce da una complessa attività istruttoria che ha consentito di delineare un quadro di reiterata condotta persecutoria e violenta. In particolare, l’uomo si sarebbe reso responsabile di ripetuti maltrattamenti nei confronti dell’ex coniuge, sottoponendola nel tempo a minacce, intimidazioni e atti di violenza, generando un perdurante stato di timore e disagio. Inoltre, lo stesso risulterebbe inadempiente agli obblighi di mantenimento stabiliti in favore dei figli.

Le condotte contestate non si sarebbero limitate all’ambito familiare: l’uomo avrebbe infatti rivolto molestie e minacce anche nei confronti di un amico della donna, arrivando in una circostanza a ferirla.

© Riproduzione riservata
589534

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube