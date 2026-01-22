Maltempo. FdI attacca il Sindaco di Pozzallo: “Basta alibi, si pensi alle inefficienze comunali prima di accusare la Regione”

“Pozzallo ha bisogno di risposte concrete, non di polemiche per nascondere le inefficienze della casa comunale. Prima di puntare il dito contro Palermo o Roma, si faccia chiarezza su ciò che non funziona all’interno del Comune”, conclude la nota.

Al centro della critica non c’è solo la manutenzione, ma anche la gestione amministrativa: il mancato completamento dell’acquisizione sanante di alcuni lotti di Villa Tedeschi testimonierebbe, secondo Fratelli d’Italia, una gestione “confusa e incoerente”.

“Le dichiarazioni del Sindaco appaiono contraddittorie”, si legge nella nota del circolo. “Non si può esigere responsabilità immediata dagli altri enti quando questioni di competenza comunale restano irrisolte per anni. Un esempio eclatante è lo stato di totale abbandono di Villa Tedeschi, su cui il nostro consigliere comunale ha presentato un’interrogazione scritta due mesi fa, sollecitata dal circolo FdI Pozzallo, senza ancora ricevere alcuna risposta.”

POZZALLO, 22 Gennaio 2026 – Il circolo locale di Fratelli d’Italia interviene con fermezza nel dibattito sollevato dalle recenti dichiarazioni del Sindaco di Pozzallo in merito ai danni del maltempo. Secondo gli esponenti di FdI, l’atteggiamento del primo cittadino, volto a individuare responsabilità esclusivamente nel Governo Regionale e Nazionale, sarebbe un tentativo di “scaricabarile” per distogliere l’attenzione dalle lacune amministrative locali.

