Attualità | Scicli

La festa di San Giuseppe a Scicli, con cavalcata, anticipata a sabato 14 marzo

Si terrà una settimana prima anche la festa di Donnalucata, sabato 7 marzo
Scicli, 22 gennaio 2026 – In seguito all’indizione del Referendum per domenica 22 e lunedì 23 marzo, la festa di San Giuseppe sarà anticipata di una settimana sia a Scicli che a Donnalucata.
La tradizionale Cavalcata di Scicli si terrà sabato 14 marzo, quella di Donnalucata sabato 7 marzo.
La festa durerà come sempre tre giorni abbracciando il weekend dal 13 al 15 marzo a Scicli e dal 6 all’8 marzo a Donnalucata.
Domenica 29 marzo sarà la Domenica delle Palme e un posticipo della festa sarebbe stato impossibile.
La giuria che assegnerà i premi del Comune, quest’anno, per volontà del sindaco Mario Marino, sarà costituita da giornalisti di primarie testate della stampa nazionale.

