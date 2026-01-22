  • 22 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Gennaio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Ragusa, emergenza Ciclone Harry: oltre 130 interventi della Polizia Locale in tre giorni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 22 gennaio 2026 – Il Comando di Polizia Locale di Ragusa traccia un bilancio delle attività straordinarie svolte in occasione dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio recentemente.
Nei giorni 19, 20 e 21 gennaio, il personale è stato particolarmente impegnato a causa degli effetti del Ciclone Harry. La straordinarietà dell’evento meteorologico ha portato a un aumento esponenziale delle richieste, con ben 130 interventi effettuati, che si sono aggiunti alle quotidiane attività di ordinaria competenza.
Le operazioni di messa in sicurezza hanno riguardato diverse criticità su tutto il territorio comunale:
– gestione di buche pericolose e strade allagate;
– messa in sicurezza di alberi, pali della pubblica illuminazione e cavi elettrici pericolanti;
– rimozione di impiantistica pubblicitaria, recinzioni e segnaletica stradale divelte dal vento;
– interventi per tetti scoperchiati e caduta di calcinacci.
Tutte le operazioni sono state coordinate e portate a termine grazie alla stretta collaborazione con gli uffici competenti, coinvolgendo attivamente l’Ufficio Tecnico, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco.

© Riproduzione riservata
589314

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube