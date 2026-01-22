  • 22 Gennaio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 22 Gennaio 2026 -
Attualità | Ispica | Modica | Slider

I Luoghi del Cuore FAI: Cava Ispica fuori dai finanziamenti nonostante il 6° posto nazionale. La delusione del Comitato

  • 1
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA/ISPICA, 22 Gennaio 2026 – Doccia fredda per il Sud-Est siciliano. Nonostante lo straordinario risultato ottenuto nel censimento 2025 del FAI (Fondo Ambiente Italiano), che ha visto Cava Ispica piazzarsi al sesto posto assoluto in Italia con oltre 30.000 firme, il progetto “L’Angolo Castellucciano” è stato escluso dai finanziamenti ufficiali.

Il progetto, del valore contenuto di 16.000 euro, mirava al restauro e alla messa in sicurezza di una preziosa tomba dell’Età del Bronzo. Un intervento che avrebbe garantito la fruizione in sicurezza di una parte nevralgica del parco naturalistico, sostenuto con forza dalla Fondazione Grimaldi, dall’Associazione Culturale Via, dall’Antica Dolceria Bonajuto e dall’Opera Pia Michele Grimaldi.

“Esprimiamo profondo rammarico” – lamenta il  Comitato “Abbi cura di Cava Ispica” – “Lo scarto di voti con l’Eremo di Santa Rosalia (5° classificato e finanziato con 46.500 euro) è minimo. Fa male vedere escluso un progetto di poche migliaia di euro dopo l’impegno titanico delle scuole e dei volontari”.

Il Comitato ha già annunciato di voler richiedere un chiarimento ufficiale al FAI sui criteri di selezione, ringraziando nel contempo l’intera cittadinanza per la storica mobilitazione civica.

 

© Riproduzione riservata
589295

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

1 commento su “I Luoghi del Cuore FAI: Cava Ispica fuori dai finanziamenti nonostante il 6° posto nazionale. La delusione del Comitato”

  1. cittadino

    Purtroppo si sa che i finanziamenti vanno soprattutto per colore politico e assessoriale. Se vi ricordate quando c’era il compianto assessore, morto tragicamente in un incidente aereo, aveva preso a cuore il sito di Cava d’Ispica dando esosi finanziamenti dovuti. Adesso quel sito non è preso a cuore da nessun referente politico e pertanto anche se si trova al 6° posto nazionale. Questa è la soluzione più plausibile, voi che pensate?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube