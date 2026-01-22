I Luoghi del Cuore FAI: Cava Ispica fuori dai finanziamenti nonostante il 6° posto nazionale. La delusione del Comitato

MODICA/ISPICA, 22 Gennaio 2026 – Doccia fredda per il Sud-Est siciliano. Nonostante lo straordinario risultato ottenuto nel censimento 2025 del FAI (Fondo Ambiente Italiano), che ha visto Cava Ispica piazzarsi al sesto posto assoluto in Italia con oltre 30.000 firme, il progetto “L’Angolo Castellucciano” è stato escluso dai finanziamenti ufficiali.

Il progetto, del valore contenuto di 16.000 euro, mirava al restauro e alla messa in sicurezza di una preziosa tomba dell’Età del Bronzo. Un intervento che avrebbe garantito la fruizione in sicurezza di una parte nevralgica del parco naturalistico, sostenuto con forza dalla Fondazione Grimaldi, dall’Associazione Culturale Via, dall’Antica Dolceria Bonajuto e dall’Opera Pia Michele Grimaldi.

“Esprimiamo profondo rammarico” – lamenta il Comitato “Abbi cura di Cava Ispica” – “Lo scarto di voti con l’Eremo di Santa Rosalia (5° classificato e finanziato con 46.500 euro) è minimo. Fa male vedere escluso un progetto di poche migliaia di euro dopo l’impegno titanico delle scuole e dei volontari”.

Il Comitato ha già annunciato di voler richiedere un chiarimento ufficiale al FAI sui criteri di selezione, ringraziando nel contempo l’intera cittadinanza per la storica mobilitazione civica.

