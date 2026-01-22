Auto in fiamme a Vittoria: identificato e denunciato un 23enne

VITTORIA, 22 Gennaio 2026 – È stato identificato il presunto autore dell’incendio che, nei giorni scorsi, ha distrutto parte di un’autovettura in una nota via del centro di Vittoria. Si tratta di un vittoriese di 23 anni, denunciato in stato di libertà dagli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza con l’accusa di danneggiamento seguito da incendio.

L’evento criminoso ha colpito l’auto di una cittadina di 42 anni, causando danni ingenti che hanno reso il veicolo parzialmente inutilizzabile. Sin dai primi istanti, la natura dolosa del rogo era apparsa chiara agli inquirenti, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire alla mano responsabile.

A tradire il giovane sono state le telecamere. Gli investigatori della Polizia di Stato hanno, infatti, analizzato minuziosamente le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona e del sistema cittadino. I filmati hanno permesso di ricostruire i movimenti dell’indagato e di raccogliere prove determinanti per la sua identificazione.

Il 23enne dovrà ora rispondere davanti all’Autorità Giudiziaria del grave gesto compiuto. Restano ancora al vaglio degli inquirenti le motivazioni che hanno spinto il giovane a dare alle fiamme la vettura.

