Modica: Arriva il Progetto “Scontrino Zeromolestie – SINALP”: un incontro aperto alla cittadinanza

Modica, 22 gennaio 2025 – Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 18:00, presso il locale EstroVisivo, in corso Sandro Pertini n. 41 – piano piastra, si terrà un incontro aperto al pubblico dedicato al Progetto “Scontrino Zeromolestie – SINALP”, un’iniziativa concreta contro ogni forma di violenza e molestia. L’appuntamento nasce dalla volontà di promuovere informazione e consapevolezza attraverso gesti semplici ma significativi, capaci di raggiungere le persone nei luoghi della quotidianità. EstroVisivo ha infatti aderito al progetto inserendo un messaggio discreto sullo scontrino fiscale e un segno visibile all’interno del locale, strumenti che permettono di diffondere indicazioni utili e riferimenti di supporto in modo riservato ma efficace. Il progetto “Scontrino Zeromolestie – SINALP” si propone di creare una rete territoriale di esercizi e spazi sensibili al tema della sicurezza e del rispetto, trasformando attività commerciali e luoghi di incontro in punti informativi accessibili a tutti. L’incontro del 24 gennaio è rivolto non solo agli operatori economici, ma anche a cittadini, famiglie, associazioni e realtà locali interessate a conoscere da vicino il progetto e il suo valore sociale. Un’occasione di confronto per riflettere su come la prevenzione della violenza passi anche dalla presenza, dall’informazione e dalla collaborazione. Aderire al progetto non comporta costi, ma può rappresentare un aiuto fondamentale per chi vive situazioni di disagio o pericolo. Un messaggio, un riferimento, un numero possono diventare un primo passo verso la richiesta di aiuto. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione, che punta a rafforzare una cultura del rispetto e della tutela delle persone, partendo dai piccoli gesti condivisi.

Numero Antiviolenza e Stalking: 1522

